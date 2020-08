Los 22 equipos de Tercera, divididos en dos grupos a sorteo

Actualizada 18/08/2020 a las 06:00

Los veintidós equipos navarros de la Tercera División saben ya quiénes serán sus rivales en la fase regular de la próxima campaña. Dado el inicio más tardío de la temporada, la Federación Española de Fútbol decidió que cada grupo de esta categoría se dividiera en dos subgrupos. Quedaba por determinar cómo se hacía el reparto. Este lunes se acordó realizarlo en Navarra por sorteo y se procedió. En el Grupo 1, quedaron enclavados los tres conjuntos que disputaron la fase de ascenso junto a la Mutilvera que ascendió. San Juan, Beti Kozkor y Pamplona coincidirán.

Representantes de la Federación Navarra de Fútbol participaron este lunes en una reunión con los de los equipos de Tercera. Acudieron veintiún de los veintidós ya que el Beti Kozkor excusó su presencia. En ella, se plantearon tres posibles criterios a la hora de dividir a los equipos: por sorteo, por proximidad geográfica y por clasificación (pares, en un grupo; impares, en otro). La mayoría de los clubes, trece, se decantó por el sorteo. Los tres ascendidos, River Ega, Bidezarra y Cantolagua se reparten. El primero quedó en el Grupo 1, y los otros dos coincidirán en el 2.

La reunión estuvo presidida por José Carlos Garde, vicepresidente primero de la FNF; Javier Martínez, vicepresidente segundo, y Natalia Belio, vicepresidenta de Tercera División en la RFEF y directiva de la FNF. El presidente Rafa del Amo, que se encuentra fuera, asistió a través de una videollamada.

Por otro lado, se decidió que la Federación Navarra de Fútbol proponga que la temporada en la Tercera División comience el fin de semana del 17 y 18 de octubre, pero esta es una fecha que debe aprobar la RFEF y las autoridades sanitarias y deportivas del Gobierno de Navarra. “La Española tiene que tomar la decisión y así comenzar todas las territoriales a la vez. Se baraja la posibilidad de empezar el 17 y 18 de octubre. Pero hay autonomías, como el caso del País Vasco, donde se ha decretado el estado de emergencia, o en Navarra, en la que nos encontramos a la espera de saber que han decidido el departamento de Salud y el Instituto Navarro de Deporte”, explicó José Carlos Garde.

El vicepresidente de la FNF señaló que los clubes les plantearon una gran preocupación ante la situación actual. “Además nos manifestaron la incertidumbre que genera que, en las fechas en las que nos encontramos, no se conozca con certeza ni cuándo vamos a empezar, ni si se van a poder disputar todos los partidos. Están muy preocupados por si algún jugador da positivo y hay que aplazar partidos por el confinamiento de sus compañeros. ¿Cómo se recuperarán los partidos en caso de que se suspendan? ¿Si se terminará la liga o no?”, añadió.

DOS GRUPOS

Grupo 1. Lo integran San Juan, Beti Onak, Txantrea, River Ega, Beti Kozkor, Pamplona, Corellano, Valle de Egüés, Itaroa Huarte, Subiza y Burladés.

Grupo 2. Lo forman Bidezarra, Peña Sport, Lourdes, Fontellas, Peña Azagresa, Cortes, Cantolagua, Muchante, Ardoi, Baztan y Cirbonero.



FECHA DE INICIO

Se propone el tercer fin de semana de octubre La FNF propondrá que la temporada regular comience el 17 y 18 de octubre, pero se trata de una fecha no oficial.



SISTEMA DE COMPETICIÓN

Fase regular Según lo decidido hasta ahora, se disputará una liga de todos contra todos en cada uno de los dos grupos. Tendrán lugar veinte partidos.



Segunda fase Los tres primeros de cada grupo pasan a esta segunda fase y vuelven a jugar todos contra todos. Habrá diez partidos más.



Cuarto, quinto y sexto Los equipos que queden en el cuarto, el quinto y sexto puesto en cada uno de los dos grupos formarán otro grupo y jugarán todos contra todos. De esta forma, se decidirán los equipos clasificados del séptimo al duodécimo puesto.



Los cinco últimos Los cinco últimos de cada grupo pasarán a formar un nuevo grupo en el que no está especificado a día de hoy cómo se jugará. Puede que vuelvan a jugar todos contra todos, pero la temporada se alargaría mucho. O se enfrentarán a todos los del grupo en el que no han estado en la fase regular a partido de ida y vuelta.



Dos ascensos directos Al término de la disputa de los tres primeros de cada grupo, los que se clasifiquen en primera y segunda posición ascienden de forma directa a la Segunda División B.



Tercer ascenso El quinto clasificado juega contra el octavo, que sale del otro grupo. Se disputará a partido único en campo neutral. El sexto lo hará contra el séptimo de la misma forma. Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarían contra el tercero y el cuarto, también a partido único en campo neutral. Los vencedores de estas dos eliminatorias juegan de nuevo y el ganador asciende.



Seis descensos Los seis últimos descienden a Autonómica, siempre que no se produzca el efecto cascada desde la Segunda División B.