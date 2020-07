La Tercera se dividirá en dos grupos

Actualizada 28/07/2020 a las 06:00

La temporada 2019-2020 de la Tercera División terminó el sábado con la final de la fase de ascenso a la Segunda División B que ganó la Mutilvera. Pero no hay descanso posible. La Federación Navarra de Fútbol quiere mantener una reunión esta misma semana con los veintidós equipos que conformarán el grupo navarro de esta categoría la próxima campaña. Planteará dividir el grupo en dos subgrupos de once equipos cada uno. La fecha que se baraja como inicio del curso es el 26 y el 27 de septiembre.



Iniciar la temporada de Tercera División el último fin de semana de septiembre es la opción que cobra más fuerza, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan. El presidente en funciones de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, explicó ayer que el planteamiento inicial pasa por dividir el grupo de veintidós en dos de once. “Vamos a necesitar jugar menos partidos porque se va a comenzar más tarde”, apuntó.



De hecho, si finalmente la temporada comienza el 26 y 27 de septiembre, lo hará justo un mes después que la campaña anterior. La 2019-2020 dio inicio el 25 de agosto del 2019. “Además ha crecido el número de equipos. En la temporada que ha terminado ahora han militado veinte, y la que viene la comenzarán veintidós”, explicó.



CONSENSUAR CON LOS CLUBES



Sin embargo, todo ello es un planteamiento que la Federación va a hacer a los veintidós clubes de Tercera. “Hay que reestructurarlo de esa manera, pero el formato queremos decidirlo con los clubes. Queremos explicárselo a ellos pero estoy a la espera de que la Federación Española apruebe una normativa que nos sirva de base”, añadió Del Amo.



El presidente en funciones de la FNF quiso dejar muy claro que la fecha de inicio del 26 y 27 de septiembre no tiene carácter oficial. “Pero es la que se está barajando con más fuerza. También falta que las autoridades sanitarias lo permitan. Si es así, empezaría un mes más tarde, con más equipos... Si hacemos una liga normal, nos quedamos sin fechas. Nos sentimos obligados a hacerlo así y dos subgrupos, once y once, y después disputar fase de ascenso y de descenso”, comentó.



También quedaría por definir con los clubes qué criterio se sigue a la hora de dividir a los grupos en dos subgrupos. “La división de los grupos se hará por clasificación anterior, por proximidad geográfica..., pero serán los clubes los que decidan. Quiero hacerles un par de propuestas y que sean ellos los que decidan, que elijan la que mejor les pueda parecer. Este curso se va a permitir a las federaciones territoriales que decidamos hacer el modelo de subgrupo a nuestro gusto”, aseguró el presidente en funciones.



Otra de las situaciones que queda por determinar es el número de ascensos directos. “Se baraja también que pueda haber dos ascensos directos y un tercero, aunque este falta por determinar, y que se produzcan seis descensos. En la siguiente temporada, nos tenemos que quedar con grupos de veinte, todo siempre que se puedan cumplir las fechas por la situación social”, explicó.



MISMA FECHA PARA LA 2ª B



La Tercera División puede compartir fecha de inicio con la Segunda División B. “Esa es la previsión, que empiece también el 26 y 27 de septiembre”, apuntó Del Amo. Tras el ascenso de la Mutilvera, serán cuatro los equipos navarros que militen en la categoría de bronce del fútbol. Se suma a Osasuna Promesas, Izarra y Tudelano. En un principio, la Federación Española de Fútbol iba a notificar al inicio de esta semana la fecha en la que comenzaría la Segunda B, la composición de los grupos y el formato. Sin embargo, la suspensión del Portugalete-Sestao de fase de ascenso a la Segunda B ha podido trastocar esta idea inicial.



Los cuatro equipos navarros que militarán en la Segunda B van a ser testigos directos de la transformación que se va a dar. Es la última temporada en la que será considerada como categoría de bronce ya que se va a crear otra intermedia entre la Segunda y la Segunda División B, que se llamará Segunda División B Pro. “Resulta muy importante tener cuatro equipos navarros, pero me da un poco de miedo. Ahora mismo estamos reestructurando la temporada que viene y no lo tenemos cerrado pero va a haber más descensos. Me da miedo que volvamos a caer. El año que viene se presupone un descenso de seis equipos de la Segunda B. No está aún cerrado pero posiblemente sea así. Estoy feliz de contar la temporada que viene con cuatro equipos en la Segunda B”, puntualizó.



EN OCTUBRE, EL RESTO



Para el inicio del resto de las categorías del fútbol regional, Rafa del Amo indicó que la federación irá de la mano de lo que decida el Gobierno de Navarra. “Planteó que los entrenamientos puedan comenzar el 15 de agosto con grupos que no superen las veinte personas y a partir de ahí nuestras previsiones pasan por empezar la competición en la primera quincena de octubre. Hay que plantear subgrupos, porque no nos van a dar los calendarios, pero la Tercera es la que nos va a marcar la salida”, añadió.

La reelección del presidente, el sábado 8 de agosto



Rafa del Amo ocupará la presidencia de la Federación Navarra de Fútbol cuatro años más. Debe dimitir este jueves, día 30, para ser reelegido el sábado 8 de agosto. No se ha presentado ningún candidato más y Del Amo cuenta con el apoyo de los cincuenta asambleístas. “Tomaré posesión el 8 de agosto. Como soy el único candidato y tengo los avales de los cincuenta asambleístas, ese sábado la mesa electoral me nombrará presidente”, apuntó.



Rafa del Amo agradece el apoyo recibido. “Pensar que, después de todo el trabajo realizado en estos cuatro años, recibo el apoyo del fútbol navarro para que siga otros cuatro años resulta muy importante. Más de un ochenta por ciento fue a votar aun sabiendo que solo me presentaba yo. La gente ha visto el trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años y da confianza para seguir cuatro más”, indicó. Le resulta complejo, dada la situación social, realizar un balance de la presente campaña. “Ha resultado una temporada muy extraña por la situación que ha generado la pandemia. Esperemos que no se repita nada igual para poder hablar solo de lo deportivo y que no volvamos a vivir una situación social así. Por un lado, me siento triste por no haber podido acabar las cosas como me hubiera gustado pero, por otro lado, estoy contento porque hemos sido capaces de darle un poco de sentido a las cosas e ir hacia adelante. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos”, destacó.