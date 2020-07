Alkorta: "Miramos a nuestra casa, que es lo que nos da de comer"

Actualizada 28/07/2020 a las 16:47

Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic Club, admitió que a pesar de que "siempre" van a "estar abiertos" a la opción de realizar algún fichaje "cada año es más difícil traer jugadores" y, por ello, deben "seguir mirando a nuestra casa, que es lo que nos da de comer".

"El Athletic tiene capacidad (para fichar), pero si tienen contratos en vigor no podemos hacer nada, ahí no nos vamos a meter. Cuando acaben los contratos ya veremos lo que pasa, ahora mismo no hay nada", explicó Alkorta en una rueda de prensa en la que repasó la actualidad deportiva del club rojiblanco.

Alkorta admitió que han "estado viendo todo el año" a Hugo Guillamón, defensa del Valencia nacido en San Sebastián que ha renovado recientemente con el club 'che' y recordó que Martín Merquelanz "ha renovado con la Real" y Alex Berenguer "tiene dos años más de contrato" con el Torino.

"Tenemos que mirar hacia lo nuestro. Hay un gran Bilbao Athletic, y un gran Basconia y la mayor fortaleza viene desde casa", incidió un Alkorta que prevé una temporada 2020-2021 "distinta" y "bastante emocionante" para el Athletic, al que le espera la final de Copa del pasado curso aún pendiente y la participación en la Supercopa.

"Preveo luchar por esa quinta, sexta o séptima plaza, que es donde tenemos la pelea con tres o cuatro equipos de nuestro nivel y hemos estando rozando el palo estas dos temporadas", añadió el exjugador antes de admitir, como ya subrayó Gaizka Garitano después del último partido, el déficit en ataque que tiene el Athletic.

"Es evidente que todo el equipo tiene que aportar un poco más en el gol, eso los sabemos todos. Hemos peleado con equipos con más gol que nosotros, pero nosotros somos mejores defendiendo y eso es lo que nos mantiene en la pelea por Europa", destacó.

Alkorta valoró la campaña recién finalizada como "irregular", aunque "buena" después de haber alcanzado la final de Copa, después de "eliminar al Barça y superar eliminatorias durísimas", y de "estar peleando casi hasta el final por Europa con equipos fuertes".

"Hemos tenido varios picos y ha sido una pena habernos quedado en la orilla después de un gran trabajo. El equipo ha acabado muy bien y la pena fue el partido de Leganés", recordó sobre la derrota ante el equipo madrileño en San Mamés que dejó al Athletic sin opciones matemáticas de ser séptimo en la penúltima jornada.

Sobre la renovación de Garitano, rubricada el pasado 31 de mayo, Alkorta señaló que decidieron ampliar el contrato del técnico vizcaíno porque "el trabajo que hace es impecable".

"Le hemos renovado porque seguimos creyendo en Gaizka y creemos que es el idóneo. Desde que cogió al equipo, en una situación muy complicada, su trabajo ha sido fantástico. Es un trabajador incansable y lo que ha hecho hasta ahora en el Athletic es muy importante", ensalzó.

Por último, Alkorta valoró como "una gran noticia para el Athletic" la forma del convenio de colaboración con el Antiguoko donostiarra hasta 2030. "Nos va a ayudar mucho en estos diez años. Ha sido una negociación impecable por parte de los dos y una gran oportunidad. Estamos encantados", destacó.