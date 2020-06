Álex Maestresalas: “Para que un equipo vaya bien, debe haber buen vestuario y el Izarra lo tiene”

Actualizada 09/06/2020 a las 08:05

Aunque físicamente no llevaba el brazalete, el hecho de su procedencia y la experiencia en el club le otorgaban el título de “capitán moral”. Sin embargo, el estellés de 27 años, Álex Maestresalas, no continuará la próxima temporada en el Izarra de la Segunda División B. Se despide con mucha pena de un equipo al que le desea lo mejor. Llegó en la categoría de juveniles y, desde entonces, solo ha dejado de vestir la camiseta blanquiazul en dos campañas, la 13-14 y la 14-15.





¿Cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esta decisión?

Con el tema del coronavirus, el club ha empezado a bajar las fichas a todos. Lo que me ofrecía a mí no lo podía aceptar. Con las sesiones de entrenamiento que tenemos, por las mañanas, resulta complicado buscarse otro trabajo. No tengo tampoco veinte años y tengo una edad para asentar un poco la cabeza.

¿Será una decisión que ha tomado con mucha pena?

Sí, sí. Llevo en el Izarra casi toda la vida entre ir y venir. Sumaba ahora cinco temporadas seguidas. Con el grupo de los que llevábamos más tiempo estaba muy bien. Es un vestuario muy bueno, muy sano, y siento mucha pena por eso, por irme así y no poder seguir una temporada más. Acababa el 31 de mayo. El club me pasó una oferta, sin mucha opción de negociar nada, y tuve que decir que no, con mucha pena.

¿Ha encontrado ya equipo?

Me encuentro a la espera. Todavía la temporada no ha terminado. Los equipos tienen que disputar los playoff y tampoco se está moviendo el mercado. Como se prevé que la temporada no va a comenzar hasta el mes de octubre, habrá que esperar.

¿Le gustaría continuar en la Segunda División B?

Mi intención es seguir en la Segunda B, sí. Me gustaría continuar la temporada que viene en esta categoría. Tampoco quiero irme muy lejos. Quiero estar siempre cerca de casa, y también puede ser un equipo de la Tercera navarra. Me puede venir bien, también.

Sin ser capitán, se le conocía como si lo fuera.

Me decían que era capitán porque llevo bastantes años aquí, soy de casa, pero no. Los capitanes son Hinojosa, Cabrera y Laborda. Me decían medio en broma entre los que llevamos bastantes años aquí.

¿Cómo ha vivido esta temporada?

Empezamos con un entrenador. Después, por los resultados, vino otro. Yo tampoco he estado muy bien. Justo al inicio de la temporada, jugué cuatro o cinco partidos y me lesioné. Volví a jugar otra vez, y cuando estaba bien tuve una nueva lesión. No he podido jugar muy a gusto por el tema de las lesiones. Cuando estaba bien jugaba. Al final he disputado quince partidos esta temporada cuando estaba bien. Si te lesionas y está bien el equipo, tienes que volver a esperar tu oportunidad.

¿Piensa que al equipo, en descenso, le vino bien este final de temporada?

Al final, creo que nos hubiéramos mantenido. Nos encontrábamos en un momento bueno. No estábamos muy lejos. Teníamos a tres puntos la salvación y pienso que lo hubiéramos logrado. Pero lo ves en perspectiva y piensas que el Izarra seguirá un año más en Segunda B, algo que es bueno para todos.

¿Cómo explica la situación clasificatoria del equipo?

Al final, el Izarra es un club humilde. Hemos estado varias campañas peleando por eludir el descenso y nos hemos salvado. Si vienes a jugar al Izarra, ya sabes por lo que vas a pelear. Esta campaña el grupo era difícil y tuvimos el parón por el coronavirus, pero pienso que nos hubiéramos salvado.

¿El Izarra merece estar en la Segunda B?

Se ha formando un buen grupo estos años. Al final viene gente de Pamplona y con los de Estella, congeniamos muy bien. Además, a los que vienen de fuera les acogemos muy bien. Al final, para que un equipo vaya bien, debe tener un vestuario bueno. Creo que en el Izarra es así. Yo espero que siga muchos años más en esta categoría.

¿Qué recuerdo se lleva del Izarra?

Me quedo con los compañeros que han estos cinco años seguidos conmigo, sobre todo, con aquellos que son de Estella y los de la ‘furgo’ de Pamplona. Al final me los llevo no como compañeros sino como amigos.

¿Qué entrenador le ha marcado más?

Son dos: Sergio Amatriain y César Monasterio.

Un deseo para el equipo.

Yo siempre le desearé lo mejor. Es el equipo que me ha dado la oportunidad de debutar con diecisiete años en la Segunda B. Además siempre me sentiré orgulloso de jugar en el equipo de mi tierra y le deseo lo mejor.

DNI

Álex Maestresalas Andueza. Nació en Estella el 3 de julio de 1992. Tiene 27 años. Estudió un grado medio en el Politécnico de la ciudad del Ega de instalaciones frigoríficas.



Trayectoria. Comenzó a jugar en las categorías inferiores del Estella. Al extinguirse este club pasó, en la categoría de juveniles, al Izarra. Debutó en la Segunda División B con apenas 17 años. Permaneció en el club estellés hasta la temporada 12-13. En la siguiente, la 13-14, jugó en el Erriberri, y en la 14-15, en el Sestao de 2ª B. En la 15-16, regresó al club estellés hasta la presente temporada. Con el Izarra, en estas últimas cinco campañas, ha disputado 124 partidos.