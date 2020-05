Joao Félix se lesiona, no jugará en Bilbao y estará listo ante Osasuna

Actualizada 25/05/2020 a las 15:22

El portugués Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, sufre "un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado" y el club confía en que no se perderá ningún partido más allá de la primera visita a San Mamés ante el Athletic Club, en la que ya era baja por ciclo de cinco amarillas, con lo que la previsión apunta a que estará listo ante Osasuna, en el segundo compromiso de la reanudación de LaLiga Santander.



El atacante no se entrenó este lunes junto a sus compañeros, en la vuelta al trabajo del conjunto rojiblanco después de la jornada de descanso dominical, y fue sometido "a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra" que determinaron que sufre la citada lesión que le mantendrá al menos dos semanas de baja, aunque el club no especifica periodo de recuperación.



"El internacional portugués queda pendiente de evolución", afirma el parte médico del Atlético sobre el delantero portugués, un futbolista importante en el esquema del conjunto rojiblanco que en su primer semestre en el club ha disputado 28 encuentros, 24 de ellos como titular, y ha aportado seis goles -uno de penalti- y tres asistencias.



Sin Joao Félix ni Sime Vrsaljko, sometido a una artroscopia en la rodilla el pasado jueves, la plantilla del Atlético retomó los entrenamientos este lunes en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda de nuevo por grupos de menos de 10 jugadores, al igual que toda la semana pasada. Este martes ya se espera que aumenten los grupos a 14 hombres, ya permitido.