Cuatro jugadores del Sevilla se saltan el protocolo sanitario

Actualizada 24/05/2020 a las 19:02

Los jugadores del Sevilla Lucas Ocampos, Ever Banega, Franco Vázquez y Luuk De Jong aparecieron en fotos este domingo con más de 10 personas, en una reunión con más gente de lo permitido en la vuelta a la normalidad de las fases del Gobierno y que se salta también el estricto protocolo sanitario de LaLiga.



La polémica saltó este domingo al aparecer fotos en la red social de la pareja de Banega, que luego borró, donde se pueden ver a los jugadores argentinos y al holandés en un grupo de 12 personas compartiendo mesa y pasando el rato. Hasta donde se puede ver, los jugadores habrían descuidado la "concentración" y "responsabilidad" que desde cada club y LaLiga se pide a los jugadores ante posibles contagios por COVID-19.



Del mismo modo, la Fase 1 en la que se encuentra Sevilla no permite reuniones de más 10 de personas, por lo que se trata de una reunión ilegal según las normas de Sanidad. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó la pasada semana que la "preocupación" de la patronal no estaba en los periodos de entrenamientos sino en la apertura que supone la llegada de nuevas fases.



Ante la posibilidad de suavizar el confinamiento de los dos últimos meses por culpa del coronavirus, Tebas había repetido en varias ocasiones que los jugadores deben ser responsables en su vida privada para no poner en riesgo el protocolo y los pasos hacia la vuelta del fútbol. Los jugadores del Sevilla se exponen a sanciones.