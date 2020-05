Una nueva categoría les espera

19/05/2020 a las 06:00

Lamentan no tener esa fotografía que todos guardan cuando se logra un ascenso; esa imagen en la que jugadores, cuerpo técnico, auxiliares se hacen uno para celebrar. No ha podido ser, sin embargo, el estreno de categoría, el próximo curso, no se lo va a arrebatar nadie. Cantolagua y River Ega ascienden a Tercera División como líder y segundo de la Autonómica. A esta categoría suben Beti Casedano y Lagun Artea, primero y segundo del Grupo I de la Regional Preferente, y Azkoyen y Muskaria, líder y