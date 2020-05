Investigado el Getafe-Villarreal de 2019 y el jugador Jorge Molina por presunto amaño

Actualizada 15/05/2020 a las 18:57

El partido Getafe-Villarreal, correspondiente a la última jornada de Liga de la temporada 2018-2019, está siendo investigado por presunto amaño, después de que el capitán del equipo azulón, Jorge Molina, haya sido implicado en el 'caso Oikos' de supuesta corrupción deportiva encabezado por los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda.

La Policía ha solicitado intervenir el móvil de Jorge Molina para determinar la relación del futbolista del Getafe con una presunta compra de siete jugadores del Villarreal a cambio de 1,8 millones de euros. También se ha reclamado la intervención de los teléfonos del exjugador del Elche Paco Esteban y del entrenador de las categorías inferiores del Villarreal Miguel Angel Tena.

El Getafe necesitaba ganar al Villarreal y que el Valencia no derrotase al Valladolid en Zorrilla para clasificarse para la Champions, pero no se dio ninguna de las dos condiciones. El Getafe-Villarreal terminó 2-2 y el Valladolid-Valencia 0-2. En las conversaciones entre Carlos Aranda y Paco Esteban se da a entender que el exjugador del Elche habla con Jorge Molina sobre la posibilidad de que los futbolistas del Villarreal fuesen comprados para dejarse ganar.

Mientras el Getafe y el Villarreal, al igual que el propio Jorge Molina, han desmentido categóricamente cualquier implicación en los hechos y tanto el club madrileño como el futbolista no descartan ejercitar acciones penales, LaLiga anunció este viernes que ante las nuevas informaciones aparecidas sobre el 'caso Oikos' (en los diarios 'Marca' y 'As'), "ya ha procedido a la apertura de un expediente de información reservada". "El 'caso Oikos' surgió a raíz de una denuncia de LaLiga, quien ya se personó como acusación particular, y adoptará todas las medidas legales que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados", aseguró el organismo que preside Javier Tebas.