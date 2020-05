La AFE denuncia la "ilegal" filtración de la identidad de jugadores con coronavirus

Actualizada 09/05/2020 a las 17:39

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha mostrado su "sorpresa y malestar" por el hecho de que en las últimas horas se hayan publicado los nombres de varios futbolistas que han dado positivo por coronavirus, algo "ilegal" y que vulnera la Ley de Protección de Datos, y que por ello utilizará "todos los resortes legales" para "defender el derecho a la privacidad" de los datos médicos de los jugadores.



"Se ha cometido una clara vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Este sindicato lamenta y rechaza la situación de absoluta indefensión en la que están situando a determinados futbolistas de LaLiga al filtrarse su identidad tras dar positivo", señala el comunicado del sindicato.



Por otra parte, AFE aseguró que son "conscientes" de "los intereses que subyacen en el mundo del fútbol", como negocio, pero también de "las presiones" que están recibiendo los futbolistas. "AFE seguirá luchando, por responsabilidad y por obligación, para proteger los derechos de los futbolistas como trabajadores, además de condenar la estigmatización que están sufriendo. No todo vale, ni por el dinero todo vale", subraya.



"Trasladar la identidad de un positivo, sin consentimiento del trabajador, es ilegal. Va en contra de las normas de nuestro estado de derecho. Como ha venido insistiendo este sindicato, el estado de alarma no es un estado de ilegalidad, ni mucho menos un estado fallido. Por tanto, estas conductas son reprobables desde el punto de vista de la legislación española, entendiendo que se trata de una información reservada, y desvelarla provoca la derivación de responsabilidades", añade.



Por ello, y a petición de los interesados, el sindicato envió a todos los jugadores de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank un documento que podrán remitir a sus clubes con el texto: 'Lo que no autorizo, bajo ningún concepto, es revelar mi identidad como posible trabajador infectado dentro de la empresa, de manera que, si estuviera contagiado, debe hacerse sin identificar, salvo que las autoridades sanitarias digan lo contrario. Manifiesto que sólo debiera ser el personal sanitario sobre el que debe recaer cualquier medida de carácter sanitaria, por entender que es la persona que trabaja con la obligación de la confidencialidad, y la competencia para ejercer los informes y test correspondientes'.



Además, AFE anunció también que utilizará "todos los resortes legales para defender el derecho a la privacidad de los datos de la condición médica del futbolista", ya que el derecho a la intimidad personal está recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española.



El organismo también recuerda que, según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el tratamiento de los datos personales de los pacientes corresponde "a las distintas autoridades sanitarias de las diferentes administraciones públicas", y que estos deben manejarse "con lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, principio de exactitud y el principio de minimización de datos".