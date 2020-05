Dos jugadores por campo, turnos y duchas en casa: así entrena el "Calcio"

Actualizada 05/05/2020 a las 14:37

Dos jugadores por campo, varios turnos para que todos puedan ejercitarse en condiciones de máxima seguridad, gimnasios y vestuarios cerrados y duchas en casa o en las residencias individuales marcan el gradual regreso de los equipos de la Serie A a los entrenamientos.



Tras 55 días de confinamiento para contener el coronavirus, Italia ha empezado la denominada "Fase 2", la de convivencia con esta enfermedad, y, tras el visto bueno del Ministerio del Interior, algunos futbolistas ya han vuelto a pisar el césped.



Los primeros en hacerlo fueron los jugadores del Sassuolo, que acudieron al centro deportivo Mapei y se entrenaron ya a partir de este lunes, según se aprecia en un vídeo publicado por el club de la región Emilia Romagna.



En los próximos días también lo harán el Inter de Milán, el líder Juventus Turín, que empezó el lunes los reconocimientos médicos, o el Roma, que va blindando su centro deportivo de Trigoria para acoger en los próximos días, entre otros, a los españoles Carles Pérez y Gonzalo Villar o los argentinos Javier Pastore y Diego Perotti.



El primero en aplicar las medidas de seguridad fue el propio Sassuolo, que organizó rondas de tres jugadores cada una divididas en varias horas del día para proporcionar a todos la oportunidad de practicar.



En el caso del equipo norteño, el entrenamiento no fue obligatorio sino voluntario y se desarrolló sin la presencia de ningun miembro del cuerpo técnico. Los futbolistas del Sassuolo se limitaron a un ejercicio atlético, con carrera para recuperar ritmo.



"Prohibido a todos los atletas el acceso a instalaciones del centro deportivo como vestuarios, gimnasios o oficinas. El cuerpo técnico no estuvo presente, mientras que se garantizó la presencia de un miembro del cuerpo médico en caso de emergencia", informó el Sassuolo en un comunicado oficial.



Los próximos días marcarán el regreso a los terrenos de juego, para entrenamientos individuales, de los demás clubes de la Serie A, que seguirán medidas similares a las aplicadas por el Sassuolo.



Los futbolistas no podrán usar las duchas de sus vestuarios y, tras el entrenamiento, deberán regresar a sus casas o usar los baños de las habitaciones de las residencias de los centros deportivos.



Todos, como está ordenado por el Gobierno, deberán mantener en todo momento una distancia de seguridad de mínimo dos metros para reducir el riesgo de contagio.



El Juventus Turín, que convocó a sus diez jugadores extranjeros que regresaron a sus países en la fase más grave de la pandemia, empezó los reconocimientos médicos y este lunes le tocó al colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien decidió quedarse en su casa turinesa junto a su mujer e hijos.



El cuadro campeón de Italia recibió a última hora del lunes al portugués Cristiano Ronaldo, quien fue el primero en dejar Turín a principios de mayo para visitar a su madre en Madeira después de que esta sufriera un problema cerebrovascular, del que ya está recuperada.



CR7 llegó a Turín a bordo de su avión privado y deberá respetar dos semanas de cuarentena antes de poderse unirse a sus compañeros en los entrenamientos en el centro deportivo de la Continassa.



En las próximas horas también llegará a Turín el argentino Gonzalo Higuaín, los brasileños Douglas Costa y Álex Sandro, el polaco Wojciech Szczesny o el alemán Sami Khedira, que también regresaron a sus respectivos países en la fase más aguda de la pandemia.