27/04/2020 a las 06:00

Es la pregunta del millón. ¿Habrá fútbol antes del verano? La incógnita, a día de hoy, sigue sin poder despejarse. Como viene siendo habitual desde que existe la pandemia de coronavirus, la Comisión Delegada de LaLiga ha convocado una reunión para este lunes. El motivo no es otro que anunciar el retraso de los test previstos y una demora en la vuelta a la actividad de los equipos profesionales, que estaba prevista de forma inicial para el 4 de mayo. Un retraso que se debe tan solo a la necesidad de que el Ministerio de Sanidad de luz verde al protocolo que le ha enviado el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En este sentido, fue especialmente relevante la medida que anunció el pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permitía “salir a realizar actividad física desde el próximo 2 de mayo”. Esto implica que, también los futbolistas, podrían empezar a ejercitarse en solitario al aire libre. Está por ver si se produce en los aledaños de sus domicilios o se pueden abrir las ciudades deportivas para ello. Esto último es algo que el organismo que preside Javier Tebas lo hará en “coordinación con las recomendaciones de Sanidad”.

Precisamente su ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó ayer que “en estos momentos es improduce decir si el fútbol profesional va a vovler antes del verano” y advirtió de que “las cosas no van a ser como antes”. Por su parte, también recordó que la realización de los test se debe seguir una “estrategia común” y emplazó el retorno de las actividades deportivas profesionales a la “evolución de la situación que ha provocado el coronavirus”.

Illa fue tajante en su discurso. “No puedo decir ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes del verano. Sería una imprudencia por mi parte, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos a ver también en el marco del plan que presentemos cómo pueden las distintas actividades profesionales ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad”, explicó el ministro de Sanidad.

Los test en el fútbol

Salvador Illa indicó, además, que los test masivos a futbolistas deben seguir una estrategia común. “Hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente sigue vigente para todos los colectivos, incluido el fútbol profesional. Se tienen que poner a disposición de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas aquellos test de diagnóstico del tipo que sean. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común”, confesó.

Además avisó del futuro más próximo. “Será una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. Habrá que aprender a convivir con el virus hasta que no aparezca una vacuna. Es peligroso. No hay que perderle el respeto”.

Tebas: “El que no quiera jugar se irá para casa”

Javier Tebas participó ayer en una videoconferencia organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón. El presidente de LaLiga insiste en su deseo de regresar a los entrenamientos en cuanto el Ministerio de Salud apruebe el nuevo protocolo. La fecha podría ser alrededor del 2 de mayo, día en que Pedro Sánchez permitirá salir a hacer ejercicio de forma individiual. En su idea de regresar la competición lo antes posible, Tebas mandó un mensaje a los jugadores y clubes. “Si no se presentan sería como una incomparecencia y tendría su expediente disciplinario correspondiente, por nuestra parte y por la Federación. Creo que al principio son tres puntos, luego más y al final se irá para casa si no se presenta”, afirmó de forma tajante el máximo mandatario del fútbol en España.

Claves

La Premier inglesa, del 8 de junio al 27 de julio. Según publica 'The Times', la Premier League estudia reanudar la temporada el 8 de junio para terminar el campeonato el 27 de julio. Los partidos serían a puerta cerrada, con un máximo de 400 personas y vestuarios adicionales.



Dudas sobre el regreso del ‘calcio’ italiano. 17 equipos de la Serie A han firmado un documento donde expresan sus dudas y creen que no se dan las condiciones para que la competición se reanude.



La Ligue 1 francesa ya piensa en los entrenamientos. Las autoridades creen que la semana del 11 de mayo puede ser ideal para la vuelta al trabajo “tras someter a los jugadores a un reconocimiento médico completo”.