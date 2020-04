Iñaki Williams: "Queremos que se juegue, pero con total seguridad"

Actualizada 25/04/2020 a las 17:38

Iñaki Williams confesó su "ansia" de poder volver a jugar al fútbol, pero también su preocupación porque cuando se produzca el regreso a la competición sea "con total seguridad de que no haya infectados", ya que en un partido no solo son protagonistas "los veintidós" que están en el campo.

"La prioridad es que todos los enfermos se curen y que no haya más contagiados", apuntó el delantero del Athletic Club en una entrevista con Televisión Española en la que admitió que, cuando se produzca ese regreso sin espectadores en las gradas, será "triste" jugar en un San Mamés vacío.

"Nosotros nos nutrimos muchísimo de la afición, pero hay que tener sentido común y no poner en riesgo a más gente", apostilló.

El '9' del Athletic confesó además que, al margen del trabajo físico pasa el tiempo "haciendo el tonto en casa" y escuchando "rap francés y reguetón".

"Le hago 'shows' a la novia en plan de risas y cualquier canción que suene de reguetón la bailo a la perfección", apunta antes de tener un recuerdo para los que "de verdad lo están pasando mal y son unos jefes, que son los que tiene un piso pequeño y tienes hijos".

Williams, por último, desveló un regalo por el que su madre está "encantadísima", una camiseta firmada de Cristiano Ronaldo. "A mi madre le gusta mucho Cristiano Ronaldo por todo el esfuerzo que ha hecho para estar donde está. Han pasado en su familia cosas muy duras que se pueden asimilar a lo que he podido vivir yo. Me firmó la camiseta, se la he podido dar a mi madre y está encantadisima", dijo.