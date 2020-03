Francisco Javier Lorente: “No quieren que haya candidaturas alternativas y el Gobierno asiente todo”

18/03/2020 a las 06:00

Alto y claro. Francisco Javier Lorente, que iba a liderar un grupo de trabajo y formar una candidatura a las elecciones de la Federación Navarra de Fútbol, denuncia “trabas” que le han obligado a retirarse del proceso electoral.

¿Por qué renuncia?

Llevábamos tiempo intentando formar una candidatura, pero hemos visto que los inconvenientes son tantos que nos resulta imposible. Ya comuniqué la renuncia.

¿A qué tipo de inconvenientes se refiere?

Se cambió la normativa poniendo la obligación de candidaturas cerradas, no individuales. Eso dificulta todo de una forma tremenda.

¿Qué quiere decir?

Toda la vida y, en todas las Federaciones Deportivas, los elegibles podían presentar su candidatura a la asamblea de forma individual y ahora no. La FNF, de forma malintencionada, lo ha cambiado para evitar que haya otras candidaturas alternativas. Si alguien se quiere presentar, se tiene que hacer una lista con igual número de titulares y suplentes. Es decir, en el estamento de los jugadores tengo que buscar a 32, 16 de cada uno. Tampoco nos facilitan el censo.

¿Por qué?

El Gobierno de Navarra no nos ha dejado verlo. Ya que me obligan a presentar una candidatura así, por lo menos que me dejen consultar el censo.

¿Hasta qué punto es legal eso?

Ha sido tal la sensación de indefensión que he presentado cuatro quejas. Una al Defensor del Pueblo; otra al Consejo Navarro de la Transparencia que tiene representación parlamentaria; un recurso de alzada a la consejera de Cultura y Deporte; y un recurso al Comité de Justicia Deportiva. Cuatro organismos que, en algún momento, tendrán que decir algo. Está claro que no quieren que haya candidaturas alternativas y el Gobierno de Navarra asiente todo. Así es imposible.

¿Creen que le darán una respuesta?

Algo tendrán que decir. Me siento incapaz de darme cabezazos contra una muralla y al Gobierno todo le parece bien. En Madrid, durante el proceso electoral, el Gobierno hace una función de tutela para controlar la limpieza del proceso, aquí...

Por lo que cuenta, resulta complicado desbancar a Rafa del Amo.

Ahora mismo es imposible y yo lo he intentado junto a mi grupo de gente. Es una oscuridad total y absoluta. Yo quiero saber por qué no puedo acceder a un censo que, por cometarlo también, lo ha hecho la propia federacion.

Si en la actual FNF existe todo eso que dice, ¿por qué interesa que siga Del Amo?

Se sabrá en su momento.