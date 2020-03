La UEFA y las federaciones debaten si aplazan la Eurocopa por el coronavirus

17/03/2020 a las 06:00

El futuro de la Eurocopa 2020, la primera de la historia con doce sedes, una de las cuales es Bilbao, se decide este marters. La UEFA ha organizado una reunión con representantes de las 55 federaciones miembros, de la asociación europea de clubes, de las ligas del continente y del sindicato de jugadores para decidir qué ocurre con las competiciones que se organizan bajo sus paraguas: Liga de Campeones, Europa League, ambas detenidas por la pandemia provocada por el coronavirus, y la Eurocopa, que debería empezar el 12 de junio en Roma y que tendrá cuatro encuentros en San Mamés, pero todo apunta a que será aplazada.



Al menos, eso es lo que pedirá la Federación Italiana de Fútbol, como ya ha adelantado Gabriele Gravina, su máximo dirigente. "Propondremos a la UEFA posponerla". Austria, a través de su Gobierno, también solicita esta medida. Se suman así a la idea de todas las grandes ligas, incluida la española que preside Javier Tebas, quien ya el domingo insistió en que hay que acabar el torneo de la regularidad para evitar un desastre económico.



El deporte mundial se ha detenido por la expansión del nuevo patógeno. Con los campeonatos nacionales cerrados, la mayoría de los actores abogan por terminar estas competiciones locales y los torneos continentales de clubes y, de este modo, evitar una sangría económica que Tebas ha cifrado en la Liga en cerca del 25% del presupuesto en los grandes equipos y un total de 700 millones de euros si la temporada finaliza ahora, con once jornadas todavía por disputarse.



Se dejaría de ingresar, según la patronal de clubes, dinero de televisiones, por venta de entradas y abonos. De todos modos, el presidente de la LaLiga ya ha adelantado que prevé que la campaña concluirá: "Estoy convencido de que vamos a terminar la Liga", subrayó el domingo. No se descarta que sea a puerta cerrada.



Para ello, lo primero y fundamental es el descenso del número de contagios y la recuperación de la normalidad en España, un escenario que todavía parece lejano. Por otro lado, la necesidad de que se habiliten nuevas fechas para cuadrar los calendarios de los torneos domésticos, la Champions y la Europa League. Y, en este escenario, el aplazamiento de la Eurocopa cobra mucha fuerza. ¿Para cuándo? Aparecen dos opciones.



DICIEMBRE O VERANO DE 2021



Por una parte, se jugaría en diciembre, como ocurrirá en 2022 con el Mundial de Cátar. De la otra, se disputaía el próximo verano, con unas fechas similares a las que recoge el calendario actual. Aquí choca con el nuevo Mundial de clubes impulsado por la FIFA, un torneo que se disputará en China entre junio y julio de 2021 y que contará con la participación de 24 equipos. Por tanto, ambas organizaciones, la europea y la internacional, deben ponerse de acuerdo para encajar todas las piezas. Al mismo tiempo, en el verano de 2021 se jugará la Eurocopa femenina, con sede en Inglaterra, país que acogerá también la semifinal y la final de la competición masculina.



Todo el mundo da por hecho que este martes se decidirá -quizá no se anunciará- el aplazamiento de una competición que iba a tener un impacto económico sólo en la sede de Bilbao de cerca de 30 millones de euros. Es cierto, esos ingresos se retrasarían, no se perderían. Y uno de los grandes perjudicados serían los hoteles, que ahora mismo están cerca del lleno para los cuatro días en los que La Catedral acogerá partidos, tres de España y uno de octavos.



Este lunes solo quedaban habitaciones sueltas en algunos establecimientos, con un precio mínimo de 267 euros en habitación doble con la posibilidad de cancelación. Y un popular portal de reservas por Internet señalaba que el 90% de los alojamientos estaban agotados. Para estos locales, sin duda, no sería lo mismo diciembre que el próximo verano, pero todo dependerá de la UEFA y el acuerdo que se empieza a cocinar este martes por videoconferencia.

Una 'final four' para decidir el campeón de Champions



Cuadrar todos los encuentros que restan por disputarse va a ser el gran quebradero de cabeza de las organizaciones que rigen el fútbol tanto en Europa como en el resto de lugares del mundo. Una vez superada la pandemia -casi todo el mundo da por hecho que la Liga y la Serie A por ejemplo, no se van a reanudar el 3 de abril-, quedarán por disputar, en el caso de España, once jornadas del torneo de la regularidad, las eliminatorias continentales en las que están implicados el Barcelona y el Real Madrid, que tienen que luchar todavía por el pase a cuartos de la Champions, el Atlético, ya en esta etapa, y el Getafe y el Sevilla, que no han disputado ni el duelo de ida de su eliminatoria de ida de octavos de la Europa League. Y no se puede olvidar la Copa del Rey, suspendida para el 18 de abril, y que tanto el Athletic como la Real Sociedad quieren colocar a finales de mayo en Sevilla.



Son muchos partidos en un periodo de tiempo hábil aún por definir. De ahí que las ligas nacionales quieran posponer la Eurocopa y habilitar junio. La LFP, en este sentido, propondrá a la Federación jugar dos días por semana, siempre que no haya competición continental. Y la UEFA sopesa que el campéon de la Champions y la Europa League se decidan en una Final Four en las ciudades que debían acoger el duelo decisivo: Estambul (30 de mayo) y Gdansk (27 de mayo). ¿Y cómo se decidirían los participantes? Pues los cuartos de final de la máxima competición continental y los octavos -seis de las ocho eliminatorias jugaron el jueves el partido de ida- y los cuartos de la segunda se disputarían a partido único, quizá en terreno neutral.

