02/03/2020 a las 06:00

Y cuatro meses después… el Tudelano volvió a ganar en su estadio. Los de Nacho Martín tenían un último cartucho para no hundirse en la tabla y lo aprovecharon cosechando una gran victoria ante un rival directo como el Unionistas de Salamanca que sirve para darle al equipo una inyección de moral y obrar el milagro de la salvación.

Arrancaba la primera de las doce finales del Tudelano con un conjunto ribero que le costó bastante entrar en el partido, pero poco a poco fue cogiendo confianza y acercándose al área salmantina. Calderón intentaba perforar por banda y poner centros, que no encontraban rematador. Con un juego soporífero por parte de ambos equipos , llegó el susto de la tarde. En un balón dividido, el meta local Óscar López arrolló al delantero Pedro López, que tuvo que ser trasladado al Hospital de Tudela donde le practicaron las pruebas pertinentes y, a última hora de la tarde, fue dado de alta y regresó con la expedición.

Tras el susto, el Tudelano encadenó una serie de llegadas con peligro y, en una de ellas, encontró premio. En el minuto 35, Álex Sánchez cazó un balón dentro del área para hacer el 1-0. Sin embargo poco iba a durar la alegríaribera, cuando el visitante Guille aprovechó un error defensivo para poner el empate en el marcador justo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Tudelano dio un paso al frente y pronto encontró premio. Calderón cabeceó de forma magistral un buen centro de Álex Sánchez para poner el 2-1. Minutos después, el local Soto estuvo a punto de poner la sentencia, con un disparo de larga distancia. Pero no fue hasta el minuto 82 cuando Obi finalizó una gran triaungulación para aumentar la diferencia y dejar los tres puntos en casa. Siguen últimos, pero el playout queda a cinco puntos.

MARTÍN: "NOS MERECÍAMOS UN PEQUEÑO HOMENAJE"

Nacho Martín, técnico del Tudelano, estaba feliz tras la victoria. “Nos merecíamos darnos un pequeño homenaje, una victoria que nos sirva para afrontar los partidos siguientes con optimismo. Son tres puntos que mejoran el autoestima y nos tiene que servir para pensar que pdoemos competir con todos y ganar a cualquiera”. Martín ya piensa en el próximo partido ante el Guijuelo. “Teníamos un partido de nuestra liga y hemos conseguido la victoria. Hemos sumado tres puntos y hay que pensar en el partido siguiente. Mientras los números den pelearemos a muerte. No miro la clasificación, dije que no la iba a mirar y no lo hago. Pienso solo en ganar el siguiente partido”. Por último valoró el hecho de tener a todos los jugadores disponibles. “Ha sido el primer día que he tenido 20 futbolistas y dos que se han tenido que quedar fuera. Para mi es bueno el poder elegir”, concluyó.

TUDELANO 3

UNIONISTAS 1

Tudelano. Óscar López, Delgado, Diego Royo, Marcos Isla, Lalaguna, Alex Sánchez (Obi, m.76), Néstor (Zamorano, m.86), Soto, Calderón, Suárez, A López (Picho, m.79).

Unionistas de Salamanca. Mario Fdez, Gallego, Zubiri, Albistegui, Piojo, Guille (Garrido, m.79), Carlos de la Nava, Pedro (Cavafe, m.32), Óscar, Pablo (Matthieu, m.71), Góngora

Árbitro. López Jiménez, auxiliado por Ruibrugent Expósito y Buren Méndez (comité catalán). Amonestaron a los locales Calderón y López; y por el cuadro visitante e Góngora y Pablo.

Goles. 1-0 (m.35): Álex Sánchez. 1-1 (m.44): Guille. 2-1 (m.55): Calderón. 3-1 (m.82): Obi.

Incidencias. 850 espectadores en el Ciudad de Tudela. El Tudelano salió con una pancarta que decía; “Queremos jugar… Donde? Por unas instalaciones dignas para Tudela”.