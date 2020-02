El delantero, goleando a sus 39 años, mantiene vivo su sueño de jugar con el Elche en Primera División

Actualizada 12/02/2020 a las 19:48

El delantero y máximo goleador de la historia del Elche, Juan Francisco Martínez ‘Nino’, afirmó este miércoles 12 de febrero que no tiene en mente una posible retirada del fútbol a pesar de sus 39 años y dijo que mantiene viva la ilusión de jugar con el equipo ilicitano en Primera.

“Estoy encantado, jugándolo todo y metiendo goles. Me encuentro a gusto y ayudando al equipo. Ya veremos lo que sucede, pero ahora no se me pasa otra cosa por la cabeza que no sea seguir disfrutando y dando el máximo”, explicó el almeriense, quien se convirtió el pasado domingo en el máximo realizador de la historia del club con 132 dianas.

“El terreno de juego me dirá cuando ya no disfrute de esta profesión”, agregó el jugador, quien admitió que subir a Primera con el Elche “es otra meta y objetivo" al que le gustaría "llegar”.

“En mi primera etapa rechacé proyectos para jugar con el Elche en Primera. Esa espina siempre estará ahí”, comentó el almeriense, quien dijo haber asumido su nuevo e histórico récord “con naturalidad y normalidad”.

“Los que jugamos al fútbol sabemos lo difícil que es conseguir estas cosas. Lograrlo en mi casa y con este escudo tiene un valor bestial”, aseguró el atacante, quien agregó que se alegra especialmente por su mujer y sus hijos, "que son ilicitanos”.

“Tenía ya ganas, pero no por el récord, sino porque llevaba partidos sin marcar. Espero seguir sumando más”, añadió.

Nino reconoció que haber superado esta marca le ha dado “un chute de energía” y se mostró ilusionado con la trayectoria del Elche, del que recordó que está en sexta posición “con el sexto presupuesto más bajo”.

El delantero calificó la visita este sábado del Real Zaragoza de “partido grande”, ya que recordó que el rival “es de los mejores de la categoría y llega en un buen momento”.

Selección DN+