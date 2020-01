Escaso premio para un gran Izarra

13/01/2020 a las 06:00

Premio incompleto para el Izarra. Los de Estella sumaron un punto en un partido que lograron remontar en una gran segunda mitad, pero en el que un penalti en los últimos minutos les negó la ansiada victoria. El filial blanquivioleta dominó ampliamente una primera mitad en la que se adelantó de penalti y en la que pudo lograr un marcador más abultado, si hubiera aprovechado sus numerosas ocasiones. El conjunto de Pablo Álvarez mostró otra cara tras el paso por vestuarios. Hinojosa y Yoel Sola le dieron la vuelta al partido, pero en los instantes finales, un protestado penalti a favor de los visitantes le devolvió la igualada al marcador.

Con tres de sus cuatro incorporaciones invernales en el once inicial, al Izarra le costó entrar en el encuentro y el marcador pronto se puso cuesta arriba. En el minuto cinco, Miguel fue derribado por Areitio dentro del área en un mano a mano. El delantero visitante no perdonó y engañó al portero con maestría. El tanto noqueó al conjunto de Estella que veía como las ocasiones de los visitantes se sucedían. Doncel tuvo en sus botas la más clara, pero su disparo, tras una gran jugada colectiva, se encontró con el poste. Con el paso de los minutos, el Izarra logró ajustarse en defensa e igualó el partido, aunque solo fue capaz de inquietar al Valladolid Promesas con balones parados y centros laterales.

Reacción local tras el descanso

El paso por vestuarios le sentó bien al Izarra, que salió con otra cara en la segunda mitad y a los cinco minutos logró empatar el encuentro. Tras una bonita jugada por banda, Areso puso un balón atrás al interior del área, que Hinojosa mandó al fondo de los mallas con un disparo cruzado. Los de Estella no aflojaron, ante un filial blanquivioleta que no les generaba peligro. Diez minutos después, Yoel Sola culminó la remontada y desató la locura en la grada de Merkatondoa. El delantero navarro recogió un balón en el interior del área y con un potente disparo logró batir a Samu.

Tras el segundo tanto de los locales, el partido se volvió a nivelar. El Valladolid Promesas se hizo con el mando del balón pero le costaba superar el entramado defensivo del Izarra. Los de Estella estaban bien plantados en el terreno de juego y apenas sufrían, pero, al igual que las últimas jornadas, un detalle les impidió sumar los tres puntos. A falta de diez minutos, el árbitro señaló un penalti muy protestado por el conjunto local por mano dentro del área. Miguel volvió a definir con frialdad y dejó helados a los de Estella.

La expulsión de Hinojosa por doble amarilla frenó el ímpetu de los locales, que, a pesar de ello, aún tuvieron algún acercamiento en las botas de Javi Gómez, aunque el marcador ya no se movería.

Pablo Álvarez: “El fútbol está siendo muy duro con nosotros”

El entrenador del Izarra, Pablo Álvarez, se lamentó de no haber podido sumar la victoria ante el Valladolid Promesas. “Tengo la sensación de que hemos perdido dos puntos. El fútbol está siendo muy duro con nosotros, pero no queda más que seguir y mirar hacia adelante. El equipo ha sido lo que creo que tiene que ser. Nos quedan 18 finales y que sea todo como ha sido hoy”, manifestó. No obstante, el técnico del cuadro de Estella se mostró satisfecho con la reacción del equipo tras el gol visitante. “En los primeros veinte minutos hemos sufrido mucho. Nos han superado por el perfil izquierdo. En la segunda mitad, creo que el equipo ha dado una imagen buenísima y es lo que tenemos que ser. Hemos conseguido remontar un partido que se nos ha puesto muy complicado. El equipo ha sabido reponerse y crecerse en la adversidad”, concluyó.

Izarra 2. Areitio, Arroyo, Cabrera, Maestresalas, Eneko Martínez, Ruper, Hinojosa, Areso (Javi Gómez, m.68), Ardanaz, Valdo (Pablo Ruiz, m.83), Yoel Sola.

Valladolid Promesas 2. Samu, Raúl Navarro, Jaime, Alende, Vilarrasa, Oriol (Segura, m.86), Helacén (Mancuso, m.83), Víctor, Doncel (Slavy, m.76), Zalazar, Miguel.

Árbitro. Sánchez Alsa, asistido por López Buitrago y Castaño Ibarguren. Amonestó a los locales Eneko Martínez, Valdo y Yoel Sola y al visitante Alende. Expulsó por doble amarilla al local Hinojosa.

Goles. 0-1 (m.5): Miguel (p). 1-1 (m.50): Hinojosa. 2-1 (m.60): Yoel Sola. 2-2 (m.82): Miguel (p).

Incidencias. 500 espectadores en Merkatondoa.

