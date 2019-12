Bartomeu: "El Clásico Barcelona-Madrid se jugará, no se volverá a aplazar"

Actualizada 12/12/2019 a las 14:56

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este jueves con contundencia que el Clásico del Camp Nou del 18 de diciembre "se jugará" y que no volverá a ser aplazado, como sucedió en octubre por la situación social y política que vivía y sigue viviendo Cataluña, a pesar de que este miércoles Tsunami Democratic convocaba una manifestación en los exteriores del campo .



"Estos días está en boca de todos un 'affaire' con cierta polémica. El Clásico del 18 se jugará, no se volverá a aplazar. Es responsabilidad de todos que se juegue. Sabemos que vivimos un momento social y político complejo, lo sabemos, pero todo es compatible con un partido de fútbol", manifestó antes de la comida de Navidad con los medios de comunicación.



Bartomeu aseguró, eso sí, que quien quiera podrá hacer reivindicaciones "cívicas y pacíficas". "Nuestro estadio será un lugar, como siempre, de libre expresión. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, de normalidad. El Barça prepara el Clásico con toda normalidad, y quiero animar a todos a que vengan al Camp Nou a animar", apeló.



De momento, la plataforma 'Tsunami Democràtic' ha convocado una acción para el día del encuentro, que se prevé que tenga una respuesta masiva. Pero en el FC Barcelona, según Bartomeu, están preparados para que el partido tenga "garantías".



"Las garantías estarán, e intentaremos que gane la deportividad y el apoyo que los aficionados y socios dan a los jugadores. Entre todos tenemos que hacer que el Clásico sea una fiesta del deporte y de civismo, de tranquilidad para todos", apeló el presidente.



Por otro lado, aseguró que este 2019 ha sido un año de celebraciones. "En Can Barça estamos de enhorabuena. Hacemos 120 años de historia, son 40 años de la creación de la Masia, y hará 10 años el próximo 19 de diciembre de aquel 'sextete' que alumbró al mundo", celebró.



"Seguimos convencidos de que nuestro modelo de formación deportiva y humana continua vigente y que es el pilar más importante que marca nuestra historia y que marcará el futuro de nuestro club. Estamos muy orgullosos", comentó sobre la cantera, que tiene ahora una gran joya en Ansu Fati y jugadores de relieve como Riqui Puig o Carles Pérez.



Eso sí, el mejor canterano sigue siendo Leo Messi. "Ha ganado el sexto Balón de Oro, quién diría que sólo tiene seis, pero tendrá muchos más. Leo sigue luchando y trabajando para que el club sea mejor y tenga más éxitos. Messi cogió el testigo de Ronaldinho y desde 2004 no paramos de ganar y ganar, llevamos más títulos que ningún otro club", apostilló.

Selección DN+