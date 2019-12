La Masia del Barça aparta al Inter de la Champions

Actualizada 10/12/2019 a las 23:17

El FC Barcelona ha ganado este martes al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (1-2) gracias a dos goles hechos en la Masia, de Carles Pérez y de Ansu Fati, en una noche llena de cambios tácticos y de nombres en la que los blaugranas dejaron fuera de la Liga de Campeones a un Inter que se marchó cabizbajo por no haber sellado un triunfo que pudo haber sido suyo.

Presionó alto y bien el Inter al inicio del partido, tuvo buenas ocasiones sobre todo gracias a Lautaro Martínez y a Romelu Lukaku, le anularon -bien anulados- hasta tres goles y sólo pudo celebrar uno, el que no pudo evitar un Neto que guardó bien la portería del Barça y mostró a Ter Stegen que hay un segundo portero de calidad.

Neto fue una de las razones por las que el Inter jugará la Liga Europa, y no los octavos de final de la 'Champions'. El Barça no se jugaba nada, ya era líder tras ganar al Borussia Dortmund -que superó al Slavia Praga (2-1)- en la pasada jornada, pero apostó por un 3-5-2 con Wagué y Junior Firpo como carrileros, con Aleñá en el centro y Carles Pérez arriba, y los jugadores que salieron de inicio dieron todo para lograr un triunfo de prestigio. Sale reforzada la cantera de este choque, con un Carles Pérez que abrió la lata en el minuto 23.

Antoine Griezmann, gris como referencia ofensiva, metió un balón al área, y Diego Godín la tocó en su intento de impedir el remate de Arturo Vidal. Lo que hizo el uruguayo fue dejar a Carles Pérez en posición idónea para golpear de primeras con el pie izquierdo y marcar, superando al esloveno Handanovic. Debut en 'Champions' de Carles Pérez, y con gol. Había marcado en LaLiga Santander, en la segunda jornada, en el triunfo por 5-2 contra el Real Betis, y esta noche estuvo muy activo en ataque, buscando un gol que encontró y rozando el doblete, con un disparo ya al final del choque que le costó una dura reprimenda de Arturo Vidal y de Luis Suárez, que entró de refresco, por no pasarles el balón.

ANSU FATI, EL GOLEADOR MÁS JOVEN DE LA 'CHAMPIONS'

Acabado de entrar, en su tercer partido en esta Liga de Campeones, marcó su primer gol europeo un Ansu Fati que ya lleva tres tantos con el primer equipo en esta temporada. Un gol, que llegó de disparo lejano y tras dar en el palo, que da valor a la Masia y que hundió del todo a los interistas, cuya afición se fue marchando a casa cabizbaja, del mismo modo que sus jugadores enfilaron el túnel de vestuarios. El delantero blaugrana se convierte, además, en el goleador más joven en la historia de la Liga de Campeones. Un hito que le llega en su temporada de explosión, y en una noche en la que un Barça con cambios tácticos, con muchos suplentes y canteranos, demostró su pundonor en Europa y eliminó a un Inter que intentó reaccionar tarde y que confió demasiado en un Slavia Praga ya eliminado que perdió en Dortmund.

EL INTER, FUERA POR DESGANA

Sin duda, será una noche negra en Milán para los 'nerazzurri'. El Inter tuvo ocasiones, sí, pero fugaces. Y no fue capaz de ganar a un Barça que nunca antes había ganado al Inter en Milán, y que llegaba con un equipo que era la 'cara B' del once de gala. Lautaro Martínez fue el mejor, si bien el autor del gol fue, a pase del argentino, Romelu Lukaku. Pero poco pudieron hacer los dos faros atacantes ante la defensa de 5 del Barça, pese a errores incomprensibles de Samuel Umtiti. El Inter soñó con el billete a los octavos, pues el gol de Lukaku llegó casi al instante del empate provisional del Slavia Praga en el Signal Iduna Park, por vía de Soucek. No obstante, pese a esa clasificación virtual, era de esperar que el Borussia Dortmund ganara y así lo hizo. El Inter, cuando quiso reaccionar, se vio comido por los nervios y superado por un Barça que con Suárez y Ansu Fati se movió rápido y voraz arriba, hasta sellar el triunfo culé y la desgracia interista.

