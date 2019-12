El Real Madrid visita al Brujas sin nada en juego

Actualizada 10/12/2019 a las 22:21

El Real Madrid cerrará este miércoles (21.00 horas) la fase de grupos de la Liga de Campeones con la visita al Brujas belga, un trámite en el que no hay nada en juego para los de Zinédine Zidane, que seguramente apostará por los menos habituales pensando en lo que se le avecina en los próximos días.

El pasado 1 de octubre este desplazamiento al Jan Breydel se antojaba mucho más vital de lo que al final ha sido. El campeón de Bélgica llegó a ganar 0-2 en el Bernabéu y finalmente arañó un empate que auguraba problemas para los madridistas, que en la primera jornada ya arrastraban el 3-0 de París. Sin embargo, el 13 veces campeón de Europa fue mejorando y su rival no fue capaz de ganar ninguno de sus partidos para convertir este segundo duelo en un trámite para los visitantes. Así, nada se juega el equipo madrileño en suelo belga, salvo el honor, el mantener su buen momento y el premio monetario de una victoria.

Las miradas están puestas más en el próximo domingo y en dentro de una semana donde las respectivas visitas a Mestalla y el Camp Nou sí que pueden marcar su futuro más cercano, por lo que los que no son fijos o poco usados tienen una buena oportunidad. Todo hace indicar que Zidane reservará piezas y que dará la alternativa a jugadores con menos minutos para intentar batir a un Brujas que sí tiene algo en juego y que espera aprovechar esta 'relajación' para sumar tres puntos que le certifiquen la tercera plaza para continuar su andadura europea en la Liga Europa.

De momento, además de los lesionados Hazard, Marcelo, Lucas Vázquez, Asensio y James, el técnico francés dejó en la capital al capitán Sergio Ramos y al alemán Toni Kroos, y lo más probable es que su once diste mucho de parecerse al del pasado sábado en la victoria ante el Espanyol. Vinicius es uno de los que puede repetir después de su buen partido y pugnará por un puesto en el frente ofensivo junto a su compatriota Rodrygo e incluso Brahim, un jugador del agrado de Zidane. Este ya tiene de vuelta a Gareth Bale, pero parece que le reservará para el fin de semana, al igual que al goleador Karim Benzema, cuya plaza será para un Luka Jovic que no juega desde que lo hiciese en el tramo final del partido ante el Betis de hace más de un mes.

POSIBLES PRUEBAS EN EL LATERAL IZQUIERDO PARA MESTALLA

En el medio, entre las lesiones y el descanso a Kroos, las opciones son más reducidas, pero Isco Alarcón tiene muchas opciones de salir de inicio y seguir acercándose a un buen nivel. Casemiro sigue sin descansar y podría hacerlo por fin, lo que serviría para ver las prestaciones de Valverde como mediocentro. Modric completaría la terna de centrocampistas. Finalmente, atrás, Areola, que salió en rueda de prensa, debería ser el titular en la portería y Odriozola espera jugar casi dos meses después de su expulsión en Son Moix.

En el lateral izquierdo, y ante las ausencias en Mestalla de Marcelo y Mendy, Zidane podría probar soluciones dando minutos a Nacho, que no juega desde que se lesionase precisamente ante el equipo belga y que también podría jugar de central, o con Carvajal, que jugó ahí ante el Granada.

Los once elegidos tendrán la tarea de convencer al técnico de que puede contar con ellos si se da el caso con una buena prestación ante un Brujas, sólido líder de su torneo doméstico y que no ha perdido en sus últimos cinco partidos. El equipo de Philippe Clement espera en esta ocasión culminar el trabajo y no dejar escapar ningún punto como en el Santiago Bernabéu, donde rozó una sorpresa mayúscula con el doblete de Bonaventure, para así no depender de que el Galatasaray dé la campanada en el Parque de los Príncipes. Mata y Diatta son bajas en los locales por sanción.

FICHA TÉCNICA

POSIBLES ALINEACIONES.

BRUJAS: Mignolet; Ricca, Deli, Mechele, Kossounou; Vanaken, Balanta, Vormer, Schrijvers; Bonaventure y Okereke.

REAL MADRID: Areola; Odriozola, Militao, Varane, Mendy; Brahim, Jovic y Vinicius.

ÁRBITRO: Tobias Stieler (ALE).

ESTADIO: Jan Breydel.

HORA: 21.00/Movistar+ Liga Campeones.

