Cristiano Ronaldo vive una ataque de furia tras ser cambiado en la Serie A

Cristiano Ronaldo no vive su mejor momento. Fue sustituido a los 54 minutos contra el Milan con el 0-0 y se fue directamente a los vestuarios en vez de sentarse en el banquillo junto al resto de sus compañeros. Dejó su sitio a Paulo Dybala, quien anotó el gol decisivo en el minuto 77 tras una combinación con Douglas Costa y Gonzalo Higuaín para colocar líder al Juventus, con un punto de ventaja sobre el Inter de Milán. El luso, que también había abandonado el campo a diez minutos del final en el duelo de la Liga de Campeones ganado 2-1 en el campo del Lokomotiv Moscú el miércoles, se fue del césped visiblemente fastidiado y con mirada sombría mientras mascullaba unas palabras en dirección al vestuario. Según Sky, el astro portugués abandonó el estadio antes del pitido final. "No es ningún problema, hay que darle las gracias porque jugó a pesar de tener problemas físicos, yo preferí sustituirle porque no le veía bien. Si luego se enfada porque sale del campo es normal, sobre todo cuando un jugador se sacrifica para llegar al partido", explicó Maurizio Sarri, técnico de la Juventus, en 'Sky Sport'."Le dieron una patada hace veinte días y desde entonces no consigue entrenar bien. Ese es el problema, la falta de continuidad en los entrenamientos. El problema no es grave. Se necesita algo de tolerancia, si quitas a un jugador que lo está dando todo, es normal que tenga cinco minutos de enfado. A un entrenador le gusta ver eso: me preocuparía más lo contrario", insistió el técnico.

Cristiano anotó un solo gol en los últimos cinco partidos disputados. Lo firmó en el minuto 95 del duelo ganado 2-1 contra el Génova, mientras que no vio puerta dos veces ante el Lokomotiv y contra el Torino. Hasta este momento, marcó cinco dianas en la Serie A y dio una asistencia. A ellas se añade el marcado al Leverkusen en la Liga de Campeones. Fabio Capello, durante el 'Sky Calcio Club', alabó al entrenador bianconero: "Cristiano no está bien y quitarlo del campo era lo justo. Hacía falta personalidad para hacer aquel cambio, pero así ganó el partido. Que no se haya sentado en el banquillo y que le haya dicho palabrotas a Sarri no deja una buena imagen de Cristiano. Hay que ser campeón también en estos momentos. La verdad es que Ronaldo lleva tres años sin regatear a nadie, yo lo recuerdo cuando lo hacía y ahora lo hacen Dybala y Douglas Costa. Es normal que Cristiano se enfade, me preocuparía lo contrario. Le habría regañado, diciendo que hay que respetar a los compañeros".

En el partido la Juventus saltó al campo del Allianz Stadium de Turín obligado a ganar después de que el Inter le superara en la tabla tras doblegar al Hellas Verona y fue el conjunto milanés el que se acercó más a la ventaja en la primera mitad, con un cabezazo de Paquetá parado por Wojciech Szczesny, y el Juventus decidió el partido a su favor a quince minutos del final gracias a los cambios de Maurizio Sarri: Dybala y Douglas Costa. Fue una apuesta arriesgada, pero tal y como ocurrió el miércoles en la Liga de Campeones contra el Lokomotiv Moscú, la Juventus sacó provecho de sus cambios. No fue suficiente el esfuerzo del Milan, que solo ganó cuatro de sus doce partidos este año y que bajó a la decimocuarta posición, con solo cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

