Tebas: "La hora del clásico está por determinar, aunque sea un miércoles"

Actualizada 07/11/2019 a las 15:34

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró este jueves, durante la presentación de la tercera temporada de la liga ‘Genuine’ para gente con discapacidad, que el clásico fijado para el 18 de diciembre “aún está por determinar, aunque sea un miércoles”.

Tebas respondía así a preguntas de los periodistas que le comentaban la posibilidad de que se jugara en horario diurno para cumplir los compromisos asiáticos y evitar que coincida con los partidos de Copa.

Respecto a la posibilidad de jugar la final de la copa en Arabia Saudí, Tebas indicó que no es una buena idea porque el gobierno Saudí permite la piratería lo que hace que la liga española no obtenga ningún rédito de la competición en toda la zona arábiga, además de ser un país “que no respeta los derechos humanos”, dijo.

Sobre la seguridad en torno al derbi entre Sevilla y Betis que se diputará el domingo, día de las Elecciones Generales, Tebas ha reiterado que siempre ha habido seguridad: “Es verdad que es una jornada especial, pero no es la primera vez que se juegan partidos en jornada electoral”

Tebas ha dicho que desde que llegó a la presidencia de LaLiga quiso acabar con la frase: “El fútbol se lleva todo”, algo que vio que era verdad porque -explicó- “tenemos los medios de comunicación y dinero”, por eso LaLiga se ha involucrado con otros deportes porque se debe “compartir y ser justo”:

“La sociedad española nos ha dado la suerte de ser el deporte con más seguidores”, afirmó, "por eso debemos saber compartir y ayudar con nuestro conocimientos, para que ellos también puedan crecer”.

Respecto a la posibilidad de jugar un partido de LaLiga en Estados Unidos, a lo que se opone la Federación Española, Tebas se ha mostrado optimista: “Confiamos en que el juez nos dé la razón. Ahora se juega en muchos sitios del mundo, como la Supercopa. No es nada raro, estamos pidiendo que sea normal”.

Selección DN+