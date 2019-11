Sevilla y Espanyol sellan el pase con goleadas y el Getafe se complica en Basilea

Actualizada 07/11/2019 a las 23:05

El Sevilla y el Espanyol certificaron su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa después de golear al Dudelange (2-5) y al Ludogorets (6-0) en la cuarta jornada de la fase de grupos, mientras que el Getafe complicó su futuro en el 'Viejo Continente' tras perder por segundo encuentro consecutivo con los suizos del Basilea (2-1).

El equipo de Julen Lopetegui resolvió el envite en Luxemburgo en apenas media hora gracias a la sensacional actuación de sus delanteros. Munir marcó tres goles y Dabbur, dos, pero también Rony Lopes y Nolito firmaron una gran actuación para tejer la goleada de los hispalenses y conseguir el pleno de puntos hasta la fecha.

Los andaluces, sin Banega ni Navas -reservados para el derbi del domingo- apostaron por su unidad B, y fue muy eficaz para lograr los tres puntos en el estadio Josy Barthel, un auténtico patatal que pudo haber provocado la lesión de más de un futbolista. A esto también se sobrepuso un Sevilla imperial ayudado por la debilidad de su oponente.

Dabbur abrió la cuenta en dudosa posición tras recibir un pase de Lopes y Munir fue quien hizo lo propio, diez minutos después, al aprovecharse de una asistencia del israelí. Una jugada de tiralíneas que dejó el 0-2 a la media hora. Tan solo tres minutos más tarde Munir puso el tercero con un zurdazo de falta desde la frontal del área.

El partido estaba roto y sentenciado, sobre todo cuando Dabbur logró su doblete en una buena jugada de Nolito. El fichaje nervionense arrebató el cuero al gaditano y mató a su rival, hundido en el área desde el comienzo del partido. Todo estaba resuelto, pero el Sevilla no aflojó en la segunda mitad ante el campeón de Luxemburgo.

Munir completó su triplete con una vaselina magistral, su quinto gol en cuatro partidos en la Liga Europa, y fue entonces cuando Lopetegui mandó levantar el pie del acelerador. Tanto, que el Dudelange pudo maquillar el marcador con goles de Danel Sinani, que marcó los dos de los luxemburgueses aunque no sirviesen para traducirse en puntos.

En Cornellà, el Espanyol de Machín se gustó en un partido sin historia desde los primeros minutos. El cuadro perico se dio un homenaje en una temporada difícil en Liga para aumentar su moral antes de visitar el Metropolitano este domingo. El equipo catalán no tuvo problemas para vencer a un Ludogorets que jugó con nueve desde el minuto 35.

Melendo inauguró el marcador tras un pase de Granero merced a un zurdazo desde dentro del área y Lluis López colocó el 2-0 con un buen remate de cabeza. Para entonces, Forsters ya había sido expulsado por roja directa y acto seguido le tocó a Goralski, que cometió un claro penalti para que el 'Monito' Vargas lograse el tercero.

Corchia pegó en el palo antes del descanso, anunciando más goles en Barcelona, pero no llegaron hasta la segunda mitad en botas de Campuzano, Pedrosa y el 'Chuky' Ferreira, que establecieron el resultado más abultado del Espanyol en su historia en las competiciones europeas.

EL GETAFE RECIBE UN CASTIGO INMERECIDO

El Getafe encajó una derrota inmerecida en tierras suizas después de una mala primera mitad, enderezada en el tramo final, y sobre todo después de una gran reacción en los últimos minutos con la presencia de Ángel. El canario marcó un gol legal a todas luces, pero la ausencia de VAR en la segunda competición europea impidió corregir el fallo del asistente en un fuera de juego inexistente.

El Basilea se adelantó a los ocho minutos con un remate picado de Cabral tras un fallo azulón en la salida del balón. El delantero brasileño no desaprovechó la oportunidad para lograr su primer tanto esta temporada en Europa. Hugo Duro tuvo la réplica con un buen cabezazo, pero no fue hasta el minuto 45 cuando llegó el tanto del empate.

El propio canterano del Geta provocó el penalti que transformó Jaime Mata con autoridad. El internacional español no falló desde los 11 metros y dio tranquilidad a los suyos, que minutos antes ya pudieron haber igualado con una jugada ensayada de falta que pilló a contrapié al cuadro local.

Sin embargo, la segunda mitad volvió a arrancar con dominio helvético y un gol de Frei, que ya había marcado en el Coliseum en la tercera jornada, volvió a poner por delante al Basilea. En esta ocasión, el veterano suizo ajustó al palo largo para hacer buena una jugada imparable de Widmer, el arquitecto del 2-1, resultado final pese al empeño de los pupilos de Bordalás.

Maksimovic estrelló el balón en el palo a diez minutos del final y Ángel marcó un golazo de semi-chilena que fue anulado por un fuera de juego que no existía. El Getafe protestó al árbitro ucraniano, pero no hubo nada que hacer al no poder comprobar la jugada con la ayuda del videoarbitraje. Los madrileños bajan a la tercera posición y complican su presencia en dieciseisavos de final.

