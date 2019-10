Sergio Ramos, leyenda de España

11/10/2019 a las 06:00

Sergio Ramos volverá a hacer historia este sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo. El duelo ante Noruega, clasificatorio para la Eurocopa de 2020, le convertirá en el futbolista que más veces ha vestido la zamarra de la selección española, 168, rompiendo el empate con Iker Casillas que estableció ante Islas Feroe en El Molinón. Se quedará a ocho partidos del italiano Gianluigi Buffon, detentador del récord europeo con 176, y a 16 del egipcio Ahmed Hassan, plusmarquista mundial. Toda una leyenda a la que le queda cuerda para rato. Ambiciona enlazar el próximo verano la Eurocopa con los Juegos de Tokio, aunque por el momento la Federación no contempla su presencia en la cita olímpica. Y se ve dentro de tres años en el Mundial de Catar. "Sergio es Sergio, el capi, la figura en la que todos nos fijamos", resaltó este jueves otro Sergio, Reguilón, de los últimos en recibir sus enseñanzas también en La Roja.



Ganador de dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica con España, el andaluz ha trufado de éxitos e hitos su longevo deambular como internacional desde aquel 26 de marzo de 2005 en que saltó al césped del Helmántico con el '15' a la espalda, aunque por el camino ha tenido que afrontar también unos cuantos sinsabores.



1. Precoz debut (26 de marzo de 2005) Luis Aragonés reclutó al por entonces lateral derecho del Sevilla, a punto de cumplir los 19 años, para un amistoso contra China en Salamanca. "Este niño tiene más cojones que el caballo de Espartero", aseguraba el 'Sabio de Hortaleza' cuando le preguntaban por su apuesta. Relevó a Carles Puyol al inicio de la segunda parte de un partido en el que España se impuso por 3-0, con goles de Fernando Torres, Xavi y Joaquín. "No me han temblado las piernas", dijo tras aquel choque que le convirtió en el internacional más joven con España en 64 años.



2. Estreno goleador con un doblete (12 de octubre de 2005) En su sexto partido como internacional, firmó sus dos primeros tantos con La Roja en la goleada a San Marino (0-6), pese a la cual España tuvo que disputar la repesca para sellar el pasaporte al Mundial de Alemania. Anotó el tercero resolviendo un barullo en el área pequeña y rubricó el cuarto de cabeza a la salida de un córner botado por Iván de la Peña.



3. Ejecutor el día en que nació el tiki-taka (13 de octubre de 2007) En un partido crucial en Aarhus, la selección española se aseguró medio billete para la Eurocopa de 2008 y descubrió al mundo el tiki-taka. Tamudo, que entró en la convocatoria por una lesión de Villa, había abierto ya el marcador cuando llegó una jugada que le valió a España el calificativo de la 'Brasil de Europa'. 65 toques de balón, 28 pases y nueve futbolistas involucrados en una acción que culminaría Sergio Ramos batiendo a Sorensen.



4. Puesta de largo mundialista (14 de junio de 2006) Con once partidos como internacional a sus espaldas, los últimos ya de carácter preparatorio, Luis Aragonés le incluyó en la lista para la Copa del Mundo de Alemania. Disputó tres de los cuatro encuentros de un torneo en el que España sucumbió en octavos ante la Francia de Zinedine Zidane, por entonces compañero y luego técnico del camero. Fue el primero de los cuatro Mundiales que cuenta hasta la fecha.



5. La Eurocopa que lo cambió todo (29 de junio de 2008) Objeto de fuertes críticas por sus actuaciones en los primeros partidos, Luis Aragonés le afeó un error de marcaje que le costó a España un gol ante Rusia y mantuvo un encontronazo con el zaguero a dos días del duelo de cuartos frente a Italia. Futbolista y seleccionador discrepaban sobre las subidas al ataque del por entonces lateral y su modo de conducirse "fuera del campo", según reconoció el técnico. Las aguas volvieron a su cauce y el sevillano acabaría amarrando en Viena un título que dedicó a su amigo Antonio Puerta, fallecido un año antes.



6. La gloria de Sudáfrica (11 de julio de 2010) Convertido ya en uno de los puntales del Real Madrid y de la selección española, Vicente del Bosque le alistó como titular en los siete encuentros que constituyeron el glorioso periplo de un combinado que se entronizó en Johannesburgo con el gol de Iniesta. Asentado aún en el costado derecho de la zaga, se convirtió en el máximo regateador del torneo al completar 31 'driblings'. Fue incluido en el once ideal. "No hay alegría que se pueda equiparar a ganar un Mundial", recordaría años después de aquella gesta.



7. Un penalti a lo 'Panenka' que heló a España (27 de junio de 2012) Zarandeado a cuenta del penalti que envió a las nubes en las semifinales de Champions ante el Bayern de Múnich, retó dos meses después al portugués Rui Patricio con una pena máxima a lo 'Panenka' en la antesala de otra final, la de la Eurocopa de Polonia y Ucrania. "Se dijeron muchas cosas cuando fallé ante el Bayern que como profesional me tocaron el orgullo", indicó el central, que en el Olímpico de Kiev contribuiría al encadenamiento Eurocopa-Mundial-Eurocopa. Formó parte del equipo ideal de un torneo que atestiguó su valentía y falta de complejos.



8. Desolación en Curitiba (23 de junio de 2014) Líder de la zaga en una selección que buscaba revalidar la corona obtenida cuatro años antes en Sudáfrica, el sevillano, que venía de marcar un gol para la historia en la final de la Champions que le valió la 'décima' al Real Madrid, vivió uno de sus momentos más amargos cuando España dijo adiós al Mundial de Brasil cayendo en la fase de grupos. Capitán frente a Australia en ausencia de Iker Casillas, aseguró que volverían más fuertes tras ser uno de los principales señalados por la hecatombe.



9. Fiasco en Saint-Denis (27 de junio de 2016) Cedido el trono mundial, la selección perdió también el cetro europeo al caer en octavos de final de la Eurocopa de 2016 ante Italia en Saint-Denis. La derrota ante Croacia en el último partido de la fase de grupos selló el cruce con Italia. Un partido ante los balcánicos en el que Sergio Ramos falló un penalti que podría haber adelantado a España cuando el marcador reflejaba el 1-1.



10. La crisis de Krasnodar (13 de junio de 2018) Su primer Mundial como capitán quedó marcado por la decisión de Luis Rubiales de despedir a Julen Lopetegui como seleccionador un día después de que se anunciase la incorporación del vasco al Real Madrid. Un fichaje en el que desempeñó un papel destacado la opinión del sevillano. Tras la eliminación en octavos ante Rusia, el central, que intentó frenar la destitución de Lopetegui, reconoció que el tempestuoso cambio de timón en La Roja generó "inestabilidad" en el vestuario y contribuyó a la debacle.

FICHA

Fecha de nacimiento: Camas, 30 de marzo de 1986 Debut: 26/03/2005 (Helmántico de Salamanca): España-China (3-0) Veces internacional: 167 Ganados: 125 Empatados: 22 Perdidos: 20 Minutos disputados: 12.971 Goles: 21 Tarjetas amarillas: 24 Cuatro Mundiales disputados: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 Tres Eurocopas disputadas: Austria y Suecia 2008, Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016 Títulos: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Selección DN+