Acuerdo entre la Real Sociedad y el Arsenal para el traspaso de Nacho Monreal

La Real Sociedad y el Arsenal FC han llegado a un de acuerdo para el traspaso del navarro Nacho Monreal al conjunto txuri urdin. La Real, a su vez, ha alcanzado un acuerdo con el futbolista hasta el 30 de junio de 2021, según ha informado este sábado el club donostiarra.

La presentación oficial se realizará el lunes, en un horario todavía por confirmar.

El defensa de 33 años llega a la Real para aportar veteranía a una plantilla muy joven, lo que permitirá crecer con más calma a jugadores que cuentan con toda la confianza del club, como el lateral izquierdo Ahien Muñoz.

Además, la versatilidad del jugador navarro puede ofrecer alternativas a Imanol Alguacil, ya que Monreal tiene experiencia también como central.

Formado en la cantera de Osasuna, el jugador nacido en Esquíroz debutó en Primera División en la temporada 2006/07, tras lo que jugó cinco campañas en la máxima categoría del fútbol español en las filas rojillas.

Fue traspasado al Málaga, donde jugó dos temporadas en Primera, tras lo que firmó por el Arsenal de Londres, club en el que ha sido una pieza indispensable y ha actuado en numerosas ocasiones como capitán.

Además, ha jugado 22 partidos en la selección española absoluta. Monreal regresa a LaLiga tras siete temporadas en el club británico.

For six-and-a-half years of service, for 250 appearances, for 10 goals, for 20 assists, for three FA Cups, for those equalisers at Old Trafford and Wembley, for your unwavering consistency, and for being our very own #LaCabra, we just want to say…



THANK YOU, @_nachomonreal! ❤️ pic.twitter.com/QCZaMip2AZ