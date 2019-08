El Tudelano amarra el primer derbi

26/08/2019 a las 06:00

Comenzó la temporada para Osasuna Promesas y el Tudelano en el Ciudad de Tudela, donde sin duda la calor fue protagonista desde el inicio. Pese a adelantarse los de Santi Castillejo en el minuto 2, con gol del pichichi de Tercera División, Marcos Mendes, terminaron perdiendo en su regreso a la Segunda B, ya que el Tudelano le dio la vuelta al marcador con el definitivo tanto de Royo.

Apenas se había llegado al minuto 2, cuando un balón al área local de Endika desde el medio del campo, le cayó a Marcos Mendes, que estaba libre de marca, el delantero rojillo no perdonó y batió a Pagola por bajo. El Tudelano se estrenó en liga con un error grave defensivo, que le puso el partido cuesta arriba demasiado pronto. A partir del gol, intentó sobreponerse con un disparo de Azkue que paró en dos tiempos el arquero visitante y otro disparo lejano de Miguel Díaz. En el minuto 16, la parroquia rojilla protestó un posible penalti a Barbero que el colegiado no señaló. Minutos después, fue Santafé el que se dejó caer dentro del área, pero el arbitro no picó y no lo señalo.

Pasaron los minutos y sobre el verde del Ciudad de Tudela se vio a dos equipos muy ordenados y un Tudelano que buscó poner las tablas, pero sin éxito de cara al gol. Fue en el minuto 27, cuando Obi perforó la portería del Promesas pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. En el tramo final de la primera mitad, hubo muchas paradas, por faltas y demás acciones que hizo que el fútbol brillara por su ausencia. En la primera parte, el Tudelano fue algo mejor que su rival, pero el gol en el minuto 1 le pesó demasiado a los de Lumbreras.

SALTO DE CALIDAD

En la segunda parte, el Tudelano dio un salto de calidad y de buen juego. Fue superior a un Osasuna Promesas que bajó la intensidad respecto a la primera mitad. El Tudelano dio el primer aviso, con un disparo de Azkue, en el 49, que se marchó alto.

El Tudelano fue una auténtico vendaval en busca del gol del empate. En el minuto 59, en una gran jugada en la frontal, definió Fernando Delgado con la puntera al fondo de la red.

Con el gol, el Tudelano buscó con ansia y tesón el gol de la victoria. Los de Lumbreras arriesgaban demasiado y los visitantes, por mediación de un Marcos Mendes muy desgastado en la segunda mitad, intentaron buscar cómo hacer daño en el área de Pagola. Los minutos pasaron y el Promesas se sintió incómodo sobre el césped.

Hubo que esperar hasta el minuto 81 para ver el gol que dio, a posteriori, la victoria al Tudelano. Un zapatazo a balón parado de Diego Royo se coló en el fondo de la red.

De ahí al final del partido, el Tudelano guardó el tesoro que tenía entre las manos, mientras Osasuna jugó a la desesperada para intentar sacar al menos un punto.

Ficha técnica:

Tudelano. Pagola, Delgado, Zabaleta, D. Royo (A. López, m.87), Lalaguna, Meseguer, J. Azkue (Navarro, m.58), Miguel Díaz, D. Suárez (Lázaro, m.82), D. Soto, Obi.

Osasuna Promesas. I. Álvarez, Samuel, Endika, Liza, Santafé (Berruezo, m.56), Aranguren, Barbero, Hualde (Alvarito, m.67), Marcos Mendes, Mariano, Aimar (A. Gabriel, m.82).

Árbitro. Daniel Palencia Caballero (C. Vasco). Amonestó a los locales Lalaguna y D. Soto y por parte visitante a Liza, José Hualde, Santafé, Mariano y Alvarito.

Goles. 0-1 (m.2): Marcos Mendes. 1-1 (m.59): Delgado. 2-1 (m.81): D. Royo.

Incidencias. 800 espectadores en el Ciudad de Tudela.

