Dos goles de Gameiro remarcan la superioridad del Valencia ante el Leverkusen

El Valencia, con dos tantos de Gameiro, ganó al Bayer Leverkusen en un encuentro en el que manejó el partido beneficiado por la expulsión de un rival en el minuto 19 y dispuso de ocasiones para haber incrementado la diferencia en el marcador.



Tanto Gameiro como Maxi Gómez desperdiciaron ocasiones claras para marcar ante un oponente que, a medida que pasaban los minutos, acusó la inferioridad ante un Valencia que manejó el balón con criterio y profundidad.



La primera mitad fue especialmente intensa, con cuatro circunstancias determinantes. La primera fue el derribo sobre Rodrigo que propició el 0-1 en un penalti lanzado por Gameiro a pesar de que Parejo estaba sobre el terreno de juego.



Poco después hubo un segundo derribo a Rodrigo, que tras la comprobación en el VAR fue sacado fuera del área cuando las imágenes hacían pensar que la falta se había cometido dentro.



Esta segunda circunstancia estuvo acompañada de la expulsión de Dragovic, ya que el jugador del Valencia avanzaba en solitario hacia la meta alemana.



La cuarta acción determinante fue el penalti señalado por mano de Kondogbia, que supuso el empate a uno, justo después de que Gameiro no resolviera un uno contra uno ante el meta del Bayer.



Por lo que respecta al juego, el Valencia hizo daño a la contra y evolucionó con superioridad, sobre todo desde el momento en que jugó con un hombre más, pero en el último cuarto de hora y tras el empate del Bayer, no dispuso de opciones claras para empatar.



La segunda parte fue menos vibrante, ya que el Bayer empezó a acusar, con el paso de los minutos, la inferioridad numérica y el Valencia se mostró más suelto, incrementó sus aproximaciones a la meta del conjunto alemán y en una de ellas Gameiro avanzó en solitario y puso el 1-2 en el marcador.



A partir de entonces, el Valencia consiguió manejar el balón y dar pocas opciones en llegada al Bayer y la entrada de jugadores frescos contribuyó a que para lograrlo los futbolistas de Marcelino García Toral no se vieran obligados a realizar un gran esfuerzo.



Se empezó a jugar a menor ritmo, lo que beneficiaba al Valencia, que estuvo mas centrado en que no pasaran cosas que en asediar la meta de Hradecky.



Pese a ello, Maxi Gómez, solo ante el portero, no fue capaz de superarle y perdió la oportunidad de ampliar la ventaja a cuatro minutos del final.

1 - Bayer Leverkusen: Hradecky, Jedvaj, Dragovic, Tah, Wendell, Baumgartlinger, Demirbay, Havertz, Paulinho, Volland y Bailey. Después jugaron Retsos, Alario, Diaby, Sinkgraven, Amiri y Aránguiz.

2 - Valencia: Cillesen, Wass, Garay, Diakhaby, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Gameiro y Rodrigo. Después jugaron Cheryshev, Gabriel Paulista, Maxi Gómez, Kang In lee, Ferran Torres, Piccini y Salva Ruiz.

Goles: 0-1, m.11: Gameiro, de penalti. 1-1, m.29: Havertz, de penalti. 1-2, m.57: Gameiro

Árbitro: Sven Weschitzki. Amonestó por el Bayer a Demirbay y por el Valencia a Parejo. Expulsó con roja directa al local Dragovic (m.19).

Incidencias: quinto partido de pretemporada del Valencia, disputado en el BayArena de Leverkusen (Alemania).

