Granada, Las Palmas y Málaga no podrán inscribir nuevos jugadores

El Granada, de Primera División, y la UD Las Palmas y el Málaga, de Segunda, no podrán inscribir nuevos jugadores para la próxima temporada debido a que no cumplen con los compromisos de control financiero exigidos por LaLiga.

El Granada anunció ya el fichaje de Darwin Machís, pero todavía no ha podido inscribirlo y no podrá hacerlo si no ajusta su presupuesto.

En el Málaga, por su parte, milita todavía el central Diego González, jugador por el que Osasuna se ha interesado en los últimos días.

