Anoeta, estadio donde juega la Real Sociedad, ha cambiado su nombre al de Reale Seguros Stadium después del acuerdo entre ambas partes para que la asegurada, patrocinadora del club donostiarra desde 2012, haya adquiridos los derechos de 'naming' del recinto.



"'Reale Seguros Stadium' es el nombre del nuevo estadio de la Real Sociedad. De esta forma ambas instituciones dan un paso más en la relación que les une desde 2012, cuando se firmó el primer acuerdo de patrocinio con el equipo txuri urdin", señaló el club guipuzcoano.



Para este, con esta acción, que convierte a Reale Seguros "en la primera aseguradora que adquiere los derechos de 'naming' de un estadio de fútbol en España", ambos siguen afianzando un acuerdo que "permitirá seguir luciendo la marca Reale en la equipación".



"Para nosotros es un verdadero honor asociar nuestra marca a un estadio de fútbol tan relevante como el de la Real Sociedad. Me gustaría poner en valor la relación de confianza en estos siete últimos años con el equipo directivo de la Real que es el reflejo de nuestra apuesta decidida con el País Vasco y de Guipúzcoa, una zona prioritaria para nosotros. Y no hay mejor compañero de viaje que una verdadera institución en la región como es la Real Sociedad", celebró Ignacio Mariscal, Consejero Delegado de Reale Seguros.



Por su parte, Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, consideró una "buenísima noticia" tener a la aseguradora "como compañero de viaje en esta nueva etapa para el estadio". "La venta del 'naming right' de Anoeta suponía para la Real un reto, que hemos superado de una manera muy satisfactoria gracias a Reale Seguros, ya que la relación que venimos manteniendo en los últimos siete años es una garantía de que estamos vinculando el estadio a una compañía solvente, que comparte muchos de nuestros valores", subrayó.



Según informó el conjunto donostiarra, este acuerdo además implica que Reale Seguros dispondrá de un espacio en el estadio, la Sala Reale Seguros, "que estará a disposición de la ciudad de San Sebastián y de toda Gipuzkoa como un nuevo espacio en el que organizar exposiciones, conciertos o cualquier tipo de evento abierto al público".



"Está previsto que los trabajos de remodelación del estadio realista concluyan en los próximos meses, logrando que este se convierta en uno de los estadios más modernos que existen en Europa", concluyó la Real Sociedad.

