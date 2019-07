Actualizada 23/07/2019 a las 15:15

El FC Barcelona cayó (1-2) contra el Chelsea en su primer encuentro de la pretemporada correspondiente a la Rakuten Cup, disputado en el Saitama Stadium de la localidad japonesa y en el que los nuevos fichajes Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Neto tuvieron un debut dispar con la camiseta azulgrana.



Fue un ensayo con algún apunte para la esperanza para la hinchada culé, como los destellos de Riqui Puig, la verticalidad de Rafinha y la solidez del exmeta del Valencia Neto, pero en el que el Barça acusó su intermitencia, falta de rodaje y de pegada ante un Chelsea mucho más ensamblado ante el inminente inicio de la 'Premier'.



Con Griezmann y Dembelé en el once inicial en un equipo mezcla de canteranos -Álex Collado, Riqui Puig y Oriol Busquets- y titulares -Piqué, Umtiti, Alba y Busquets-, el tercer proyecto de Ernesto Valverde arrancó con brío en un test en el que el campeón de LaLiga Santander fue perdiendo fuelle progresivamente.



La presión alta y el control de balón de los primeros minutos de un Barça combinativo y en el que Griezmann trataba de ser el enlace de la ofensiva culé dejó paso a una mayor posesión del grupo de Frank Lampard, que avisó en un mal despeje de Ter Stegen que envió alto el espigado Abraham justo delante del meta alemán.



Un inusual error de Sergio Busquets en la salida de balón desde la defensa lo neutralizó Jorginho y el rechace lo recogió el espigado Abraham para recortar a Ter Stegen y dar ventaja (0-1), en el minuto 34, a un conjunto inglés que se veía con una velocidad más que los de Valverde desde el ecuador de la primera mitad.



'REVOLUCIÓN' Y DERROTA



La 'revolución' de Valverde con un equipo totalmente renovado -alineó un once totalmente distinto, con los 'novatos' Neto y De Jong, entre ellos- cambió la inercia del pulso tras el descanso. Un hiperactivo Rafinha, en dos ocasiones, Carles Pérez en un eslalon y Aleñá, con un disparo desde la frontal, anduvieron cerca de la igualada.



El 'Spanish Chelsea', con el inspirado meta Kepa, Azpilicueta y Pedro, azulgrana desde 2008 a 2015, cedió el dominio a un Barça más reconocible, con más toque y en el que Rafinha era un tormento para el flanco derecho del grupo de Lampard.



En cambio, un sólido Neto estuvo rápido de reflejos en un chut desviado por Todibo y una incursión del congoleño Michy Batshuayi que pudieron castigar tempranamente en exceso a un Barça que mejoró ostensiblemente su versión respecto a los primeros 45 minutos.



La sentencia llegó con un latigazo de Barkley desde fuera del área, en el minuto 80. La réplica se la dio Rakitic con un balón a la escuadra de Kepa, pero ya en el descuento (min. 91) que no dejó margen para tener opción a la igualada ante un Chelsea, agazapado gran parte del encuentro, que se llevó un botín excesivo.



Al Barça sin Messi ni Suárez le faltó eficacia, continuidad, Griezmann anduvo gris y apenas dibujó un disparo fallido al aire y otro excesivamente alto para su primera estadística; a De Jong, que quiso tener mayor foco del que logró, le faltó más balón, y Neto dio muestras, pese al gol, de que puede ser un recambio de garantías para Ter Stegen.

