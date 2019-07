Raúl García evita pronunciarse sobre su futuro en Osasuna tras su renovación

Actualizada 21/07/2019 a las 20:48

El futbolista navarro Raúl García entiende su ampliación de contrato hasta 2021, un año más del que ya le quedaba y ahora sin cláusula de rescisión, como "un gesto más de compromiso" suyo y del Athletic Club, según ha apuntado en una comparecencia ante los medios en San Mamés como motivo de esa renovación.

Acompañado del presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta, Raúl explicó que el nuevo acuerdo le supone "más responsabilidad y compromiso conmigo mismo y con el club".

"Sí puedo prometer el mismo compromiso hasta el último día. Para mí es un placer", aseguró considerando el hecho de que no haya cláusula en el nuevo contrato como una demostración del "compromiso por mi parte y por el club".

"Es un gesto más de compromiso por las dos partes", dijo, considerándose "un hombre de palabra" y con "valores". "En mi trabajo me rijo por los valores que tengo, me han educado de una manera y sé lo que cuestan las cosas, trabajo, esfuerzo e intentar ser mejor cada día. Por eso he encajado aquí y en los sitios donde he estado", añadió.

Raúl está "contento con lo firmado" ya que: "no me gusta ligarme para años que no se como voy a estar". "Cuando que no pueda dar más me retiraré del fútbol", avanzó, aún confesando que le "gustaría" llegar en activo a la edad de Aritz Aduriz, que cumplirá 39 en febrero.

"Hoy en día la edad no es como era, tienes muchos más medios para cuidarte. La edad es un número y ya vemos a Aritz, que predica con el ejemplo", valoró Raúl la figura de un compañero que le gusta tener al lado. "Siempre quiero tener a los mejores al lado y, sobre todo, a los que les gusta competir como a Aritz", apuntó.

Lo que no quiere aventurarse a decir es si le gustaría acabar su carrera Pamplona y en Osasuna, el club en el que se formó. "Es difícil pensar a largo plazo. Si soy feliz y estoy bien, no quiero perder el tiempo en pensar en otras cosas", dijo.

De la misma opinión de centrarse en lo inmediato es en lo deportivo. "Hay que competir al máximo nivel, pero no miro más allá. Para ver algo a largo plazo hay que centrarse en lo que tienes delante. Y el primer partido de la liga es ante el Barça", apuntó, asumiendo que "entrar en Europa siempre es bonito", pero que es algo que "se verá día a día" durante la temporada.

Elizegi consideró a Raúl "un pilar" y valoró "su compromiso trabajo y saber estar". "Algunos capitanes lo son con y sin brazalete, y sobre todo en el terreno de juego. Merece la pena que esté en este club. La leyenda es cierta", resumió.

Alkorta ve "importante que alguien como Raúl, con su compromiso siga" en el Athletic porque es "un ejemplo". "Cuando estás tantos años arriba no es gratuito", reflexionó destacando del navarro su "gol", sus "ganas de competir y de ganar" y su respuesta "cuando estás en una situación comprometida". "El año pasado fue un pilar para nosotros", recordó.

El excentral internacional, por otro lado, desveló que "hay equipos que han preguntado" por el lateral izquierdo Andoni López, el pasado año cedido al Almería, y adelantó que espera que "esta semana" el de Barakaldo "esté ya en otro equipo y disfrutando del fútbol".

