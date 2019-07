Mario Hermoso culmina la defensa del Atlético de Madrid

Actualizada 18/07/2019 a las 18:41

El Atlético de Madrid completó este jueves otro objetivo, el defensa Mario Hermoso, fichado por cinco campañas y comprado al Espanyol por 25 millones de euros más 4 en variables, para culminar su reconstrucción defensiva para la nueva era Simeone, a un mes ya del inicio de LaLiga: el 18 de agosto contra el Getafe.

A las salidas de Diego Godín y Juanfran Torres, por final de contrato, el primero al Inter y el segundo aún sin equipo; Lucas Hernández, fichado por el Bayern Múnich; y previsiblemente Filipe Luis, a falta aún de una conversación pendiente con el club, el Atlético ha respondido con otras tantas incorporaciones este verano.

El primero fue el brasileño Felipe Monteiro, central izquierdo procedente del Oporto por 20 millones de euros; el segundo el lateral izquierdo de ese mismo país Renan Lodi, desde el Athlético Paranaense; el tercero, el lateral derecho inglés Kieran Trippier, desde el Tottenham; y el cuarto, este mismo jueves, el deseado Mario Hermoso, tras una larga negociación resuelta ya este mediodía.

Cuatro nuevas piezas para suplir las cuatro salidas previstas y para sumarse al lateral derecho colombiano Santiago Arias y a los centrales Stefan Savic y José María Giménez; los tres futbolistas que permanecen en esa línea respecto a la pasada temporada para un total de siete hombres para cuatro puestos en el once de Simeone.

Ahí, las posibilidades de Mario Hermoso multiplican al Atlético. Como Lucas Hernández, traspasado al Bayern por 80 millones de euros, el central procedente del Espanyol juega por el medio, su puesto natural, pero también por la izquierda, con todo el valor que eso supone para el bloque rojiblanco, tan elástico en sus demarcaciones.

"Fichamos a un gran futbolista que apuntala el centro de la zaga de nuestro equipo, una línea en la que contamos con grandes jugadores de talla mundial", resaltó Enrique Cerezo, su presidente, en la presentación por sorpresa del futbolista en el Wanda Metropolitano, minutos después del anunció de su fichaje.

El traspaso de Mario Hermoso del Espanyol al Atlético, oficial superadas las 13.30 horas, se cerró en 25 millones de euros más cuatro en variables, además de un 20 por ciento de los derechos en una futura venta para el club blanquiazul, que únicamente percibirá la mitad de ese importe. La otra mitad será para el Real Madrid, propietario del 50 por ciento de los derechos del jugador.

Trajeado de gris, con camisa blanca, igual que sus zapatillas, y sin corbata, el futbolista de 24 años fue presentado minutos después con el número 22 que lucirá de rojiblanco. "Es una de las cosas que más quería. Desde que tuve la oportunidad de poder venir aquí ni me lo planteé. Ni me lo pensé. Es una oportunidad única", declaró.

El central internacional español, con tres partidos con la selección, desde su debut el 18 de noviembre de 2018 en el triunfo por 1-0 contra Bosnia, ha jugado los dos últimos años en el Espanyol, con el que ha disputado 59 choques (24 en 2017-18 y 35 en 2018-19) y ha marcado cuatro goles. Ahí fue traspasado desde el Real Madrid, del que surgió de su cantera hasta jugar en el Castilla.

"Es un reto importante para mi carrera. Uno no puede borrar su pasado, son cosas que pasan; lo único que queda es mejorar el futuro. Vengo con esa ilusión y con esas ganas de ponerme y defender esta camiseta. El respeto se gana en el campo", declaró sobre si su pasado madridista puede influir en el recibimiento de la afición.

El central aguardaba ya en Madrid la resolución del fichaje. "Cuando quedan pocas cosas por terminar de cerrar entre clubes, siempre es todo un poco más angustioso, más lento. Estaba tranquilo con la decisión y con las ganas que tenía de venir", repasó el jugador, que este jueves por la mañana pasó reconocimiento médico.

Es uno de los sustitutos de Diego Godín. "Presión, ninguna. Es un reto bonito e importante. Diego ha sido un emblema dentro del club", apuntó Mario Hermoso, quien promete "un poco las señas del Atlético de Madrid: el no parar, la entrega, la lucha, el ser constante...". "Es un poco lo que me identifica", remarcó durante su presentación.

Es el octavo fichaje -a los cuatro en la línea defensiva se suman los centrocampistas Marcos Llorente y Héctor Herrera y los atacantes Joao Félix e Iván Saponjic- de "una magnífica plantilla", según enfatizó Cerezo durante el "programa doble" de presentaciones de este mediodía en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano.

La primera -y sí convocada el miércoles- era la del lateral derecho inglés Kieran Trippier. "Estoy muy emocionado. Voy a dar todo por mi club y por mis aficionados. Es un orgullo y todo un reto estar aquí", expresó el futbolista de 28 años, que "desde joven" quería jugar en la Liga española y que ha firmado por tres años.

Viene del Tottenham. "Hablé con Mauricio Pochettino y le expliqué que era una gran oportunidad poder venir al Atlético de Madrid y que no quería dejarla de lado. Cuando el Atlético me mostró el interés no lo pensé dos veces", añadió Trippier, que tiene una prioridad: aprender castellano. "Cuanto antes lo haga, más fácil será todo".

