Expósito y Quique González, "felices" de jugar en Primera con el Eibar

Actualizada 18/07/2019 a las 18:51

El Eibar ha presentado a sus dos últimos fichajes, Edu Expósito y Quique González, procedentes del Deportivo de La Coruña, que llegan para reforzar el centro del campo y la delantera, respectivamente, y ambos han coincidido en admitir sentirse "felices" por su aterrizaje en Primera.



El exjugador de Osasuna Quique González reconoció que para él es "importante" que Expósito haya fichado también, porque se lleva "muy bien" con el que ha sido su compañero en el Deportivo. Llega a Primera División con 29 años y dice que los caminos "a veces son rectos y otras veces tiene más curvas", pero asegura "estar preparado" para el reto.



También manifestó que "el trabajo diario es el secreto" y ha añadido que es eso mismo lo que le ha "llevado" hasta donde está.



Expósito, que ha firmado por cinco temporadas, reconoció que "desde la primera vez" que le llamó su agente para informarle del interés del Eibar, no quiso "escuchar nada más".



"Es lo que quería desde el principio, y tengo ganas de demostrar el jugador que soy", ha señalado el joven centrocampista, que conoce a Mendilibar de su etapa en Valladolid y tiene "un gran recuerdo" del entrenador vizcaíno, bajo cuyas órdenes está deseando "ponerse a tope, para que esto salga bien".



El director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, ha afirmado que Expósito y Quique González eran "las dos primeras opciones" que manejaba para esos puestos, al tiempo que ha agradecido al Deportivo porque "ha entendido el interés del Eibar pese a no lograr el ascenso".

