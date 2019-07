El Deportivo traspasa a Edu Expósito al Eibar

Actualizada 13/07/2019 a las 14:23

El RC Deportivo y la SD Eibar han confirmado este sábado el traspaso del centrocampista del conjunto coruñés al equipo armero, con el que se ha comprometido hasta 2024.



Aunque ni la entidad deportivista ni la vasca han dado los detalles de la operación, fuentes próximas a la negociación la sitúan en los cuatro millones de euros, que puede incrementarse en función de objetivos.



Expósito se incorporó al Deportivo tras haberse formado en la Damm catalana, debutó con el primer equipo en un partido de LaLiga Santander de la mano de Pepe Mel en la temporada 2016/17 y tuvo otros tres encuentros en esa categoría y dos más en la Copa del Rey el siguiente curso.



Su irrupción en la primera plantilla del Deportivo le llevó a ganarse su primer contrato profesional, con el que destacó en la temporada 2018/19 en Segunda División.



Esa campaña disputó 36 partidos, 30 como titular, marcó dos goles y fue protagonista con los dos entrenadores que tuvo, Natxo González y José Luis Martí.



Tras no haber podido regresar a Primera División con el Deportivo, al que se le escapó el ascenso en el playoff, Edu Expósito volverá a la élite de la mano del Eibar, que también pretende al delantero blanquiazul Quique González, ex de Osasuna.

