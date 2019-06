17/06/2019 a las 06:00

La Mutilvera cayó eliminada pese a dar una buena imagen en Luanco en la segunda ronda del playoff de ascenso. Un gol tempranero del Marino fue la clave que marcó un partido en el que el bando navarro tuvo que asumir la iniciativa ante un equipo asturiano que se defendió con solvencia y trató de cerrar la eliminatoria al contragolpe. Mantuvo la esperanza el conjunto navarro hasta que Luis Morán selló el pase con un segundo gol.

Comenzó mal el encuentro para la Mutilvera porque en el minuto cuatro llegó una gran jugada de Álex Arias, que se fue de dos contrarios y metió un pase interior a Luis Morán, que fue derribado en el área por Aldave. El penalti fue transformado por el talentoso Álex Arias y puso al Marino por delante en la eliminatoria. El cuadro luanquín tuvo buenas opciones para ampliar la renta con dos remates de Emilio y Luis Morán en una serie de cuatro saques de esquina consecutivos. Rabanillo se convirtió en salvador del Marino al desviar un mano a mano con Iván Martínez y al realizar una gran intervención ante un disparo a la media vuelta del propio Iván. El Marino empezó a contragolpear con peligro como en una jugada de César García cuyo centro fue rematado alto por Álex Arias.

SIN FUERZAS

En la segunda mitad la Mutilvera dominó hasta que las fuerzas se agotaron. Los locales se echaron atrás y apenas concedieron espacios. Iván tuvo una gran ocasión para lograr el empate. Aguas, tras un saque de esquina, remató solo ante un Rabanillo que atrapó el esférico con seguridad. Las ocasiones fueron escasas empezaron a escasear pero la emoción se mantuvo porque la clasificación dependía de un solo tanto. Por escasos centímetros se salvó el Marino, que respiró aliviado al ver que el colegiado decretaba falta en un derribo sobre revulsivo Losantos que todos los jugadores visitantes vieron dentro del área. El partido fue ganando tensión, y en ese escenario irrumpió Álex Arias para driblar a varios contrarios y asistir a Luis Morán, que echó por tierra todo el trabajo del cuadro de Andoni Alonso. La temporada acaba para la Mutilvera.

“SOLO PUEDO APLAUDIR A MI EQUIPO”

Tras un partido lleno de ocasiones de los navarros que no fueron suficientes, el entrenador de la Mutilvera, Andoni Alonso, volvió a insistir en la notable evolución del equipo a lo largo de la temporada.“La Mutilvera es un equipo que se adapta a los escenarios que plantean los rivales y a los distintos terrenos de juego. Sabe competir en casa y fuera. Es un equipo que se siente cómodo y está en crecimiento. Este año, respecto al año pasado, ha dado un salto gigante, y el año que viene dará otro salto. Ocasiones hemos tenido y el equipo está jodido porque ha sido una eliminatoria de tú a tú y hay que estar orgulloso de lo que han hecho. El equipo se partió el pecho en los 95 minutos que duró el partido y ante eso no se puede decir nada, solo aplaudirles”, dijo, antes de reiterar su felicitación al Marino, del que destacó su fortaleza defensiva. “Es un equipo defensivamente muy fuerte. No ha encajado gol en los 4 partidos del playoff y nuestro mérito es haberle creado tantas ocasiones. Le deseamos mucha suerte para la siguiente ronda”, finalizó el técnico.

FICHA TÉCNICA



Marino de Luanco. Rabanillo; Iván Fernández (Borja, m.59), Emilio, Pantiga, Guaya; David González, César Suárez (Cayarga, m.88); César García, Álex Arias, Luis Morán; y Fassani (Juan López, m.73).

Mutilvera. Jorge López; Aldave, Aguas, Mahugo, Sebas Gómez (Barace, m.73); Marcos (Losantos, m.63), Ayensa (Adrián, m.81); Eztieder, Briñol, Ederra; e Iván Martínez.

Árbitro. Abel Bruzos (Comité gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales David González, Iván Fernández, César Suárez y Álex Arias y a los visitantes Aguas y Mahugo.

Goles. 1-0 (m.5): Álex Arias, p. 2-0 (m.86): Luis Morán.

Incidencias. Estadio Municipal de Miramar. 2.100 espectadores.

