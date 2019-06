El mundo del fútbol llora a José Antonio Reyes

Actualizada 01/06/2019 a las 19:42

El fallecimiento de José Antonio Reyes este sábado en accidente de tráfico ha dejado consternados a directivos, entrenadores y compañeros de profesión del utrerano, que dejó una profunda huella en los clubes por los que pasó a lo largo de una destacada trayectoria que le llevó a militar en clubes de élite como Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica o Espanyol y que aún permanecía en activo en las filas del Extremadura, con el que disputó nueve partidos esta temporada. Admirado no sólo por sus virtudes como futbolista sino también por sus cualidades personales, las muestras de dolor por su trágica desaparición se sucedían a lo largo de este sábado.

"Imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío", reaccionaba Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, director deportivo del Sevilla, inmediatamente después de que la entidad hispalense anunciase la muerte de quien vistiese su camiseta durante diez temporadas divididas en dos etapas. "Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y tú, allá arriba", agregaba en referencia a Puerta, antiguo futbolistas del conjunto nervionense fallecido en 2007 tras desplomarse en pleno partido a causa de un paro cardíaco.

"No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo!", escribía Sergio Ramos, que compartió una campaña en el Sevilla con Reyes antes de que el utrerano se marchase al Arsenal. El club inglés, con el que Reyes se convirtió en el primer futbolista español en proclamarse campeón de la Premier, se declaró "destrozado" tras conocer la "terrible noticia". "Consternación y tristeza" también en el Real Madrid, donde Reyes militó una campaña en la que su aportación fue clave para que los blancos terminasen conquistando la Liga 2006-2007. "Siempre estarás en nuestros corazones", manifestaba el Atlético de Madrid, club al que Reyes perteneció en dos etapas y con el que conquistó dos veces la Liga Europa además de una Supercopa de Europa. "Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al Sevilla FC", indicó la entidad perica, en cuya disciplina militó Reyes el curso 2016-2017. "Eres, fuiste y serás por siempre parte de nuestra historia. Descansa en paz", subrayó el Córdoba, otro de los equipos por los que pasó el andaluz. "Rogamos a todos una oración por su alma", dijo el Extremadura, último equipo del futbolista, cuyo fallecimiento comunicó "con el alma encogida y el corazón roto".

"TU RECUERDO SERÁ ETERNO, CAPITÁN"

"El fútbol español, la Real Federación Española de Fútbol y todos los que forman parte de la selección española de fútbol lamentan el fallecimiento del jugador internacional con España José Antonio Reyes", indicó en un comunicado el organismo presidido por Luis Rubiales. "Nos deja uno de nuestros jugadores emblemas de la la Liga. Ha sido parte de la historia de estos 90 años de competición, muchos clubes en sus botas, rezaremos por ti", apuntó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en Twitter. "Todo el mundo del fútbol echará de menos a Reyes", señaló la UEFA, recordando que el utrerano atesoraba cinco títulos de la Liga Europa ya que a los dos que logró con el Atlético sumó otros tres con el Sevilla.

Otros viejos conocidos de Reyes también quisieron despedirse del futbolista sevillano. "Se va un amigo, un compañero, un utrerano de leyenda, un excelente futbolista y una persona encantadora y humilde", dijo Dani Ceballos, jugador del Real Madrid y paisano del fallecido. "Imposible. No me lo puedo creer aún. Gitano hermano, te voy a recordar toda la vida. Tantos momentos juntos tantas risas.... Descansa en paz hermano!!! Te quiero!! Siempre en mi corazón", apuntó Alberto Moreno, futbolista del Liverpool y ex del Sevilla. "Destrozado y hundido. No me puedo creer que nos hayas dejado. Mi pésame a toda su familia y a todo el sevillismo. Tu recuerdo será eterno, capitán", manifestó Joaquín Caparrós, que le convirtió en el futbolista más joven en debutar con el Sevilla en Primera al darle la alternativa cuando tenía 16 años. "No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido José... Mi apoyo eterno para toda su familia", señaló Jesús Navas, otro de los ídolos del sevillismo. "Nunca olvidaré tu magia y tu sonrisa José, nunca. Fue un honor estar a tu lado", remarcó Unai Emery, extécnico del Sevilla y actual entrenador del Arsenal. "Estoy devastado de escuchar las terribles noticias sobre José. A su familia y amigos, todo el apoyo de todos en la familia del Arsenal. Permanecerá para siempre en nuestros corazones", comentó Arsène Wenger, quien fuera su entrenador en el Arsenal.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+