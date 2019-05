López le da a la Mutilvera una oportunidad

27/05/2019 a las 06:00

El primer partido de la Mutilvera en su fase de ascenso a Segunda B terminó en empate, y gracias. El Náxara tuvo las ocasiones más peligrosas y pudo llevarse un mejor resultado de no ser por las estelares apariciones del guardameta local, Jorge López.

El primera parte fue de dominio alterno. Los locales intentaban combinar, y lo hacían siempre que aparecía Jakoisti entre líneas. Así, Ederra tuvo el gol en sus botas en dos ocasiones, pero en una no apuntó bien y en la otra se le hizo de noche. Mientras, los visitantes se sentían más cómodos con espacios y en el balón parado. De esa forma llegaría la ocasión más clara del primer acto, un balón colgado al área que Javi remató abajo y López se estiró para atraparlo.

La segunda parte fue muy distinta a la primera. A pesar del buen comienzo local, el partido se tornó más bronco, sin control, de ida y vuelta, más del estilo del Náxara. Y en una jugada en el área de la Mutilvera, el árbitro pitó penalti por impactar el brazo de Aguas en la cara un atacante del Náxara. Esaúl se encargó de lanzar la pena máxima, pero López adivinó la trayectoria y sacó una mano prodigiosa. El balón pegó en el palo y el rechace le cayó a los verdes, pero López ya se había levantado y, con el cuerpo, desvió la pelota a córner.

Tras la doble parada, Andoni Alonso introdujo un doble cambio para controlar el balón y pausar el ritmo del partido. De alguna forma, lo consiguió, ya que la Mutilvera logró no sufrir en defensa y tener más la pelota. Sin embargo, los centros laterales no inquietaban a la zaga del Náxara, y el equipo local, por cansancio o por las prisas, no atinaban con los pases en las contras.

Al final, empate en el primer partido de esta eliminatoria con mucho ruido por parte de la afición visitante. El desenlace, el próximo domingo en La Salera.

Ficha técnica.

Mutilvera. López, Aldave, Gómez, Aguas, Mahugo, Briñol, Barace, Ayensa (Losantos, m. 83), Alfonso (Iván, m. 73), Jakoisti, Ederra (Munárriz, m. 75).

Náxara. Raúl, Quirino (Madero, m. 66), Pablo, Eloy, Nika, Esaúl (Muri, m. 80), Javi, Miguel, Sergio, Adrián, Rojo (Orodea, m. 56).

Árbitro. Ruiz Esquinas (Comité Aragonés). Amonestó a Gómez (m. 38), Aguas (m. 70) Briñol (m. 90), de la Mutilvera, y a Esaúl (m. 17), Nika (m. 55), Muri (m. 85) y Madero (m. 90), del Náxara.

Incidencias. Unos 700 espectadores en el Municipal del Valle de Aranguren.

Etiquetas Mutilvera

Selección DN+