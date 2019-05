Al Beti Kozkor le faltó el gol y la isla decidirá

27/05/2019 a las 06:00

Con una traca de tres segundos y varios lanzamientos de cohetes al aire, el pueblo de Lekunberri celebró este histórico partido del Beti Kozkor frente al filial del Mallorca. Un encuentro al que le faltó el colofón del gol, que mereció y buscó con más ahínco el conjunto de Rodri Fernández.

El Beti Kozkor disputó su primer duelo en unos playoff de ascenso a Segunda B sin miedo y como mejor sabe hacerlo: con garra y superando en intensidad al rival. Ahí no les gana nadie. El conjunto balear no llegó a adaptarse ni al campo ni a las condiciones climatológicas. La lluvia, que no cesó en los 90 minutos de juego, aguó al Mallorca. Solo algún centro inquietó a la zaga local, pero Ramos se erigió como un baluarte incontestable y despejó todo.

En los pies de Echarri tuvo la victoria el conjunto local. Dos ocasiones claras en la primera mitad que el ex del Burgos no aprovechó. La primera, tras una peinada de Orgi, en la que disparó alto. La segunda, en un córner prologando por Celi, pero que Echarri no acertó a golpear el balón.

La segunda mitad fue de control del Beti Kozkor que no generó tanto, pero sí se acercó con un tiro al palo de Orgi después de una gran acción individual dentro del área. Al final, el partido se enfrió con un choque entre el local Beñat y los visitantes Boison y Fran, que acabaron lastimados. La isla decidirá quién pasa de ronda.

Ficha técnica.

Beti Kozkor. Hodei, Iosu, Celi, Ramos, Maroto, Raúl, Imanol (Wei, m. 81), Deivi, Echarri (Beñat, m. 58), Orgi, Romeo (Miguel, m. 84).

Mallorca B. Boison, Parra, Fran (Sergi, m. 89), Pablo Ramón, Ocaña, Andreu, Samu, Pablo (Ibra, m. 66), Stephen (Montalbán, m. 77), Tovar, Víctor.

Árbitro. Iñaki Díaz asistido por Sergio Nieto y Pablo Zamarbide. Amonestó a los locales Deivi (m. 45), Romeo (m. 56) y Wei (m. 90), y al visitante Víctor (m. 22).

Incidencias. Alrededor de 300 espectadores en El Plazaola.

Selección DN+