Monreal: "Prácticamente nos jugamos toda la temporada"

Actualizada 21/05/2019 a las 17:45

A sus 33 años, Nacho Monreal (Pamplona, España, 1986) acumula un palmarés forjado en el Arsenal de tres títulos de la 'FA Cup' y tres de la 'Community Shield' (Supercopa inglesa), pero se le ha negado la gloria europea.

Este 29 de mayo, Bakú (Azerbaiyán) acogerá una final de la Liga Europa entre Arsenal y Chelsea cargada de polémica por el reparto de entradas y la ausencia de Henrik Mkhitaryan.

A días del que puede ser su primer título europeo, Monreal atiende a Efe en la ciudad deportiva de los 'Gunners'.



Pregunta: ¿Cómo afronta Nacho Monreal la final?

Respuesta: Con ganas. Es un partido muy importante en el que prácticamente nos jugamos toda la temporada, la opción de ganar un título y, por supuesto, de poder disputar la Liga de Campeones la temporada que viene.

P: ¿Si tuvieran que separar esas dos situaciones, ganar un título y clasificarse para la 'Champions', cuál de las dos es más importante?

R: Es complicado. Nosotros siempre hemos dicho que nuestro objetivo prioritario a principio de temporada era terminar entre los cuatro primeros en la 'Premier League' para poder jugar 'Champions'. Yo creo que siempre se ha priorizado eso, ahora bien, tenemos la opción de ganar un título y ese títulos nos da la oportunidad de jugar 'Champions'. En ese sentido, ganamos el título y jugamos 'Champions'.

P: Título que sería muy importante para un Arsenal que siempre en Europa le ha costado dar ese paso adelante para lograr cosas importantes...

R: También hay que reconocer que durante los últimos años, el Arsenal siempre ha estado jugando 'Champions'. Es una competición en la que, a priori, hay otros equipos con más opciones o favoritos para ganarla. Llevamos dos años jugando la Europa League, el año pasado nos eliminó el Atlético de Madrid en semifinales. Este año hemos llegado a la final. En ese sentido las cosas las estamos haciendo bien. Para el club es un título muy importante. Es una final europea que da mucho prestigio y vamos a intentar ganarla por todo lo que significa.

P: Además, con ese incentivo de que juegan contra un equipo que es vecino y conocido.

R: Va a ser una final muy disputada entre dos equipos que nos conocemos perfectamente, jugamos en la misma liga, nos hemos enfrentado en los últimos años en muchísimas ocasiones. Ese picante de que somos del mismo país, pero bueno, es un partido que va ser muy difícil y en el que el que cometa menos errores y sea más fiable se va a llevar la final.

P: ¿Ha habido algún mensaje con los jugadores españoles del Chelsea?

R: Todavía no. No hay pique en ese sentido. Hay varios españoles en el Chelsea y tengo buena relación con ellos, pero el día que estemos jugando el partido ya te olvidas. No hay amigos dentro del campo y luego si que es cierto que después de la final hablaremos y habrá unos más contentos que otros.

P: Para los jugadores del Arsenal que quizás no tengan tanta experiencia en finales europeas, Emery, que es un entrenador que ha ganado tres, ¿cómo transmite esa experiencia?

R: Creo que es muy positivo el tener la figura del entrenador que ha ganado tres UEFAS. Se le nota cuando habla, cuando transmite sensaciones de esta competición. Es una persona que sabe de lo que habla y eso le llega a los jugadores. En momentos puntuales te sirven los consejos que te ha podido dar, de cómo reaccionar. Ojalá que a final de temporada él tenga una (Europa League) más.

P: ¿Sería un fracaso perder la final y no estar en la 'Champions' el año que viene?

R: El hecho de llegar a la final ya es para estar contento y para estar orgulloso. Es un camino muy largo y complicado con muchos equipos de grandísimo nivel. Hemos llegado hasta ahí, pero somos ambiciosos y queremos ganarla. El objetivo prioritario era estar en 'Champions' el año que viene y tenemos que ganar.

P: Van a tener la baja de Mkhitaryan, que no va a asistir a Bakú. ¿Cómo se digiere una noticia así con un compañero, con un amigo?

R: Bueno, es algo triste. Es una noticia que ya sabíamos desde que empezó la fase de grupos y ya comentábamos que, en un supuesto caso de llegar a la final, él no iba a poder estar porque están esas diferencias entre esos dos países, Azerbaiyán y Armenia. Es una baja muy triste porque me parece que hay que tener en cuenta y en consideración a los jugadores en este sentido. Creo que la UEFA tendría que tener más cuidado y saber dónde elige una sede para una final porque no es posible que haya un jugador que no pueda jugar por temas políticos. No creo que las cosas se hagan bien si se dan este tipo de circunstancias.

P: También ha habido problemas con el reparto de entradas.

R: Sí, pero esto pasa todos los años. Un campo en el que entran 70.000 personas y solo hay 6.000 para cada club... Al final son ellos los que tienen las normas de esa distribución y dentro de lo que cabe es lo que hay. Me preocupa más que perdamos a un jugador porque no pueda entrar en ese país que las entradas.

