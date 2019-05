Luis Enrique no dirigirá a la selección ante Islas Feroe y Suecia

Actualizada 17/05/2019 a las 15:15

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, ha confeccionado la convocatoria para los dos próximos partidos de clasificación a la Eurocopa 2020 pero no dirigirá los entrenamientos ni los partidos frente a Islas Feroe ni Suecia por el grave problema familiar que sufre.



José Francisco Molina, director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó ante la ausencia de Luis Enrique en la rueda de prensa de la convocatoria, que el seleccionador seguirá en el cargo, no han contactado con ningún entrenador y no puso plazo a su regreso. "El seleccionador Luis Enrique no ha podido estar por el mismo motivo por el que tuvo que abandonar la concentración en Malta y no pudo dirigir el partido, tampoco estará durante la concentración ni en los dos próximos partidos", aseguró en rueda de prensa.



El problema que sufre Luis Enrique desde el 26 de marzo ha trastocado el trabajo de su cargo pero Molina resaltó el "compromiso" de todas las partes para seguir unidos. "Ha salido alguna información que no entendemos demasiado bien. El compromiso de la Federación con el seleccionador es total. En ningún momento se ha trasladado nada contrario y es mutuo, sigue vigente y seguirá", defendió.



"Por nuestra parte no hay ningún tipo de duda al respecto, esperamos poder contar con nuestro seleccionador durante mucho tiempo. Es un momento especial en el que tiene todo nuestro apoyo y ayuda. La confianza que tenemos en el cuerpo técnico es total y llevarán la concentración en contacto permanente con Luis", añadió.



Robert Moreno asume las labores de Luis Enrique y todo el cuerpo técnico estará en continuo contacto con el seleccionador, que permanece en Barcelona junto a su familia. "No nos marcamos ningún plazo al respecto", añadió Molina que repitió en cada frase la palabra "compromiso". "El compromiso entre las dos partes es total y en ningún momento nos planteamos un cambio de seleccionador. El apoyo es total. La confección del vídeo es del departamento de comunicación", dijo.



"No se nos ocurre hacer un vídeo de este tipo que no aparezca el seleccionador que es el que ha hecho la lista y el responsable. Aparece de la misma manera que los 23 futbolistas", sentenció hablando de la convocatoria en la que aparece la imagen de Luis Enrique en el final.

Selección DN+