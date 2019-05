Un gol en el último minuto mantiene muy vivo el sueño del Mallorca

Actualizada 05/05/2019 a las 18:51

El Mallorca mantiene muy vivo el sueño del ascenso tras derrotar in extremis este sábado por 2-1 al Sporting de Gijón con un gol marcado en el minuto 94 del partido por Álex López que mantiene a los isleños en la cuarta plaza de la tabla, a 10 de Osasuna. Con esta victoria, los de Arrasate, aunque hubieran ganado al Alcorcón, no hubieran podido subier esta jornada.



El décimo cuarto triunfo mallorquinista en Son Moix afianza su candidatura al playoff y, con 64 puntos, le deja a un paso del ascenso directo que marca el Granada con 67 y un partido menos.



Por su parte, el conjunto asturiano encajó la primera derrota de las últimas nueve jornadas y da un paso atrás en su aspiraciones de playoffs.



El partido parecía abocado al empate cuando surgió López, que había entrado poco antes al terreno de juego, para establecer el 2-1 definitivo. Fue un mazazo para un conjunto asturiano que se había ido a los vestuarios en la primera parte muy enfadado con el colegiado Díaz de Mera.



El árbitro dio validez al primer gol local, obra de Ante Budimir, cuando el delantero croata se encontraba en una posición muy dudosa (min. 18), y tampoco apreció penalti en la caída de Molinero tras una entrada de Salva Sevilla (min. 30).



El Sporting empezó mal en Son Moix, con muchas dudas e imprecisiones, pero fue recuperando su mejor nivel de juego hasta equilibrar el marcador con el gol del serbio Uros Djurdjevic, el undécimo en su cuenta particular.



El Mallorca fue superior al principio, pero el gol visitante le hizo daño y mermó su confianza para afrontar un encuentro clave en sus aspiraciones de ascenso.



Así también lo entendieron los aficionados en una gradas que registraron la mejor entrada de la temporada con más de 11.000 espectadores animando a su equipo.



El Sporting también se estaba jugando lo suyo, y esa circunstancia generó un encuentro de transiciones muy rápidas, de desgaste y mucho esfuerzo físico.



Una de las ocasiones más claras para los baleares se registró en el minuto 61 con un disparo de Dani Rodríguez que el meta Diego Mariño desvió al córner.



El equipo rojiblanco -que hoy vistió de verde- optó por los contragolpes y cedió terreno ante un rival que cada vez se acercaba con más peligro.



En el minuto 63 el colegiado anuló un gol a Aridai por fuera de juego del extremo mallorquinista, en una jugada que se inició tras un violento choque entre Mariño y Budimir.



El meta no se pudo recuperar y fue sustituido por Dani Martin. Poco después, el croata dejaba su puesto a Abdón Prats.



Martín, precisamente, evitó el segundo gol local del Mallorca (min. 68) en su primera intervención tras ganar la partida a Aridai, que no supo culminar un mano a mano con el meta gijonés.



El dominio de los baleares fue total y absoluto en el tramo final del partido, hasta el punto de arrinconar al Sporting en su campo, pero todos sus esfuerzos se estrellaban en la segura defensa visitante.



Hasta que en el minuto 94 surgió Álex López, que poco antes había sustituido a Marc Pedraza. El delantero catalán ganó la partida a dos defensas para marcar a la media vuelta y dar tres puntos de oro a su equipo para afianzarse en la zona de promoción y frenar a un Sporting que ve truncada su racha con una derrota muy dolorosa.

2 - Mallorca: Reina, Joan Sastre, Valjent, Raillo, Salva Ruiz; Aridai (Leo Suárez, min. 76), Pedraza (Álex López, min. 85), Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior y Budimir (Abdón Prats, min. 67)

1 - Real Sporting: Mariño (Dani Martín, min. 67); Geraldos, Peybemes, Babin, Molinero; Carmona (Lod, min. 67), Cofie, Nacho Méndez (Cristián, min, 83), Traver; Djurdjevic y Alegría.

Goles: 1-0, min. 18: Budimir; 1-1, min. 32: Djurdjevic: 2-1, min. 94: Álex López.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Salva Sevilla, Raíllo, Dani Rodríguez, Álex López del Mallorca; a Carmona, Djurdjevic del Sporting.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de la Liga 1,2,3 disputado en el estadio Son Moix ante 11.302 espectadores, la mejor entrada de la temporada. Una bengala causó un pequeño incendio en la entrada del campo dos horas antes del inicio del partido. El fuego fue sofocado por los Bomberos de Palma.

