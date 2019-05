Choque de favoritos: el mejor Barça ante un gran Liverpool

01/05/2019 a las 06:00

El Barça vuelve a una semifinal de la Liga de Campeones cuatro años después. Entonces en la temporada 2014-15, con Luis Enrique en el banquillo y también jugando primero la ida en el Camp Nou, se impuso 3-0 al Bayern, dirigido por Pep Guardiola, gracias a un final de partido inolvidable, con dos goles que se inventó Leo Messi en los minutos 77 y 80 y la rúbrica de Neymar en el 94'. El equipo azulgrana ya no sufrió en una vuelta en la que llegó a ganar 1-2 en Múnich, con doblete de Neymar, aunque acabó perdiendo 3-2 y dejó para el recuerdo una increíble parada de Marc André Ter Stegen. Aquel 6 de mayo de 2015, camino del triplete y de la final ganada en Berlín ante la Juventus, el Barça se armó de paciencia ante su afición y encontró el camino del triunfo holgado cuando el partido olía a 0-0.

Seguramente, Jürgen Klopp no estuvo en la grada del Camp Nou aquel día. Es cierto que el estadio no es una caldera en cada partido como Anfield, donde el ambiente es casi igual de explosivo ante el Burnley en la Premier que contra el Porto en Europa, y que la afición no tiene un himno que se canta con el corazón como el 'You'll never walk alone', pero a veces el estadio azulgrana se transforma con un ataque de locura colectiva, normalmente tras alguna genialidad de Messi salida de la nada. Y esos días, con casi 100.000 personas animando al mismo tiempo, incluso gritando sin orden ni concierto, una enorme olla de grillos, suelen ocurrir milagros en el césped, como el 6-1 ante el PSG, con una presión ambiental capaz de confundir hasta a un árbitro alemán. Decir en una entrevista que "el Camp Nou es más grande que Anfield, pero no es un templo" puede haber sido un error del entrenador alemán del Liverpool. El barcelonismo ya está un poco más motivado.

El Barça estaba esperando este momento después de tres temporadas de dolorosas y contundentes eliminaciones en cuartos de final. Quizás habría preferido como rival en la penúltima ronda a uno de los otros dos semifinalistas, Tottenham o Ajax, porque el Liverpool, impregnado de la energía de Klopp, es hoy un rival poderoso y temible, con un tridente ofensivo capaz de todo como el formado por el egipcio Salah, el brasileño Firmino y el senegalés Mané, además de contar con el central de moda en Europa, el holandés Virgil Van Dijk, elegido mejor jugador de la Premier League por los profesionales del balón.

Y, por si fuera poco, ahora sí tiene bien cubierta la portería con el brasileño Alisson, precisamente el guardameta que eliminó al Barça la pasada temporada cuando estaba en la Roma. Encajó un 4-1 en el Camp Nou, pero cerró su portería en el Olímpico el día del 3-0. La portería fue el punto débil de los 'reds' en la final de la última Liga de Campeones, con regalos de Karius al Real Madrid que le valieron un destierro al Besiktas turco. Klopp ha sabido rectificar y ahora no se adivinan grietas. El mejor ejemplo es que está llevando al Manchester City de Pep Guardiola al límite en la Premier League, competición que el Liverpool podría perder sumando 97 puntos si el City no falla y llega a los 98. Quedan dos jomadas. Salah, sin aparentes problemas en el hombro y sin Sergio Ramos cerca para averiguarlo, llega a la semifinal en su mejor momento de la temporada, con magia en su zurda, velocidad y potencia, más o menos como Mané, mientras que Firmino, el '9' inteligente, sí arrastra unas molestias que no deberían impedirle jugar.

En el Barça, donde sólo Rafinha es baja por lesión, Messi tiene un punto físico óptimo tras jugar parcialmente los dos últimos partidos, cuidando su pubalgia, siempre amenazante. El '10' es máximo goleador de la competición con 10 goles y no hace falta recordar más que quiere "esta Copa tan linda", como proclamó en agosto. Le acompañarán en ataque dos ex jugadores del Liverpool como Luis Suárez, algo más cargado de minutos, y Coutinho, quien se ha puesto las pilas para sentar a Dembélé, intermitente tras su lesión. Valverde tiene claro que la eliminatoria dura 180 minutos, como mínimo, y que el Barça debería estar más entero en Anfield en la vuelta el próximo martes 7 de mayo que el Liverpool, quien a la ida acude con un día más de descanso al haber goleado con bastantes rotaciones y sin despeinarse al Huddersfied, colista de la Premier. En cambio, el Barça tiró de casi todos sus titulares (excepto Busquets, Sergi Roberto y Messi) para cerrar la Liga el sábado ante el Levante.

El objetivo estaba claro: el sábado en Vigo ante el Celta descansarán todos los que vayan a jugar en Anfield, mientras que el Liverpool tendrá que ir el sábado con sus estrellas a ganar a Newcastle para seguir presionando al City. En definitiva, se intuye un Barça paciente, con las líneas juntas, mentalizado para no encajar y no ceder espacios a la espalda, consciente de las vertiginosas transiciones del Liverpool. Y si no se gana o no se hace con una cómoda ventaja, en Anfield el Barça debería estar más fresco para dar la puntilla.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba,Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Luis Suárez y Coutinho

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino y Mané.

Arbitro: Björn Kuipers (Holanda)

Estadio: Camp Nou Hora: 21 horas

TV: Movistar Liga de Campeones

Selección DN+