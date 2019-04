La Asamblea de la RFEF aprueba los nuevos formatos de Supercopa y Copa

Actualizada 29/04/2019 a las 14:47

La Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes prácticamente por unanimidad los nuevos formatos de la Supercopa de España y de la Copa del Rey para la temporada 2019-2020.



Los asambleístas dieron su total apoyo con 91 votos a favor, dos en contra y una abstención a la modificación del torneo del 'k.o', que contará con 116 clubes participantes que pelearían desde mediados de diciembre por llegar a la final del 18 de abril y con partido único hasta las semifinales, jugando hasta esa ronda siempre en el estadio del de peor categoría o, en el caso de ser de la misma, el que saliese en primer lugar.



Según explicó Alfredo Olivares, director de Competiciones de la RFEF, "la principal novedad es la ampliación" de la Copa para la entrada "de equipos no profesionales" y dar "mayor valor" al torneo. Así, a los 20 de Primera y los 22 de Segunda, se unirán 28 de Segunda B, 32 de Tercera, que saldrán de los 18 primeros de cada grupo y los 14 segundos con mejor coeficiente, cuatro semifinalistas de la Copa RFEF y los 10 ganadores de las eliminatorias entre los 20 campeones de cada Federación Territorial.



Estos cruces territoriales aún no tienen fecha y tras ellos, la primera ronda sería el 18 de diciembre y la segunda el 12 de enero, ambas sin los cuatro participantes en la nueva Supercopa. En la inicial, los 38 equipos restantes de Primera y Segunda se emparejará con los 38 de Territorial, Tercera y semifinalistas de la Copa RFEF, aplicándose criterios de proximidad geográfica, y los ocho restantes con los de Segunda B.



Posteriormente, los dieciseisavos, los octavos y los cuartos de final se disputarán en semanas seguidas (22 y 29 de enero y 5 de febrero), mientras que las semifinales serán el 12 de febrero y el 4 de marzo. La gran final será el sábado 18 de abril, en un fin de semana sin partidos de LaLiga Santander.



Además, entre otras restricciones, Olivares informó que no podrán participar ni filiales ni clubes dependientes y que siempre se deberá jugar en césped natural, aunque se permitirá el artificial siempre que compitan con clubes del ámbito no profesional.



LA SUPERCOPA CON SU FINAL FOUR FUERA DE ESPAÑA EN ENERO SALE ADELANTE



En cuanto a la Supercopa de España, la propuesta de su nuevo formato recibió 94 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. De este modo, su celebración pasa de ser en el mes de agosto de 2019 al de enero de 2020 y en formato de 'Final Four' fuera de España, con las semifinales el miércoles 8 y el jueves 9 de enero, y la final para el domingo 12.



El FC Barcelona y el Valencia tienen ya garantizada su presencia en esta competición por su condición de finalistas de Copa, mientras que los otros dos saldrán del campeón de Liga y del subcampeón, plaza esta que actualmente tiene casi cerrado el Atlético de Madrid. Como el conjunto azulgrana es ya ganador del torneo doméstico, el puesto vacante sería para el tercer clasificado liguero, el Real Madrid.



Inicialmente, según detalló Alfredo Olivares, la primera semifinal del día 8 de enero enfrentaría al campeón de la Copa del Rey con el segundo clasificado de la Liga, y la del día 9 entre el campeón liguero y el subcampeón de Copa, un caso en el que podría coincidir el FC Barcelona, por lo que habrá que esperar a que termine la temporada para saber como sería definitivamente.



El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dejó claro que "por supuesto, se vaya donde se vaya", su organismo se encargará de los costes de viaje y estancia, y que pondrá cinco millones de euros como premios económicos, con 800.000 euros seguros para cada uno de los participantes, dos millones para el ganador y 1,4 para el subcampeón.



El mandatario también remarcó que "habrá una parte comercial ligada a la presencia en ruedas de prensa, 'photo-call' o entrenamientos en los lugares donde se va a jugar". "Hemos querido obligar a que esos clubes de mínima potencia comercial reciban un mínimo de un millón más, porque sino sacarán 200.000 euros, no más", comentó.



"No podemos poner un techo a los que conseguirán más, pero también nos alegramos de que aquellos que no puedan conseguir tanto tengan un suelo entre uno y tres millones", añadió Rubiales, que recalcó el "compromiso de destinar un mínimo de medio millón de euros" que repartirá entre el fútbol sala femenino y al fútbol playa.



Además, ante el comunicado del pasado viernes del Valencia mostrando su disconformidad con el nuevo formato de la Supercopa y su posible ilegalidad, dejó claro que cualquier "hipotética reclamación tiene posibilidades escasas y nulas" de salir adelante. "Principalmente porque el órgano soberano de esta competición es esta casa, que tiene todas las competencias en la regulación y modificación de las competiciones, como dicen los estatutos y la política deportiva", advirtió.



"Estamos hablando de varios países y estamentos que se pueden ver afectados, decenas de millones de euros que se podrían eventualmente poner en peligro. Siempre tiene que prevalecer el interés general federativo ante el de un club, que debe asumir los riesgos del incumplimiento de la participación en las competiciones, el económico y el jurídico deportivo", sentenció el presidente de la RFEF.

APROBACIÓN DEL CALENDARIO 2019-2020



Tras la aprobación de estos nuevos formatos, se procedió a hacer lo mismo con el calendario de la temporada 2019-2020, ya con estas nuevas fechas incluidas y que también recibió un respaldo prácticamente unánime (94 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones).



Alfredo Olivares recalcó que este nuevo calendario "respeta en un 90 por ciento la propuesta pactada entre la AFE y LaLiga" y que tendrá el "mismo inicio" (fin de semana del 18 de agosto) y "el mismo final" (fin de semana de 24 de mayo) para LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3.



"La única modificación es la solicitación de un domingo de enero para la Supercopa y la disputa de la segunda ronda de la Copa. Además se libera un tanto agosto, que era una reivindicación", añadió el directivo, que apuntó que el 'playoff' de ascenso a Primera se disputaría los domingos 31 de mayo, y 7, 14 y 21 de junio.



En este sentido, el secretario general federativo, Andreu Camps, confirmó que la AFE ya les había transmitido su visto bueno a "estos pequeños cambios porque se respetan todas las garantías laborales".

