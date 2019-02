Piqué: "Menos mal que el Real Madrid no tiene más secciones"

Actualizada 20/02/2019 a las 16:44

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué criticó las quejas del Real Madrid hacia los árbitros por lo sucedido en la final de la Copa del Rey de baloncesto y recordó que el club blanco protesta "a menudo" en baloncesto y fútbol, ironizando con que "menos mal que no tiene más secciones" y calificando todo lo sucedido como "ruido para enmascarar lo de siempre".



"Ha pasado mucho en los últimos años (las quejas de los blancos hacia los colegiados). Pasa en el baloncesto, pasa en el fútbol... Y van al Metropolitano y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones, porque sino lo tendríamos que sufrir en el balonmano y el hockey. Es la estrategia que tienen y hay que acostumbrarse", sentenció Gerard Piqué en zona mixta tras el partido en Lyon de ida de octavos de 'Champions'.



Estas declaraciones del central azulgrana se producen tras las críticas del Real Madrid a las decisiones de los árbitros en la final de la Copa del Rey de baloncesto que ganó el Barça Lassa (93-94) con una última canasta polémica de Ante Tomic.



"Toda esta papeleta del Madrid respecto a los árbitros... Si no se hubieran equivocado, el Barça habría ganado porque estábamos dos arriba, más la falta intencionada que eran dos tiros y pelota. Todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre, que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores, que fueron ahí sin ser favoritos y levantaron la Copa en Madrid. Mucho orgullo con todos estos jugadores", concluyó.

