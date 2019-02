Navarra acoge el campeonato de selecciones femeninas de fútbol sub15 y sub17

Actualizada 01/02/2019 a las 14:39

Las selecciones de fútbol femenino sub 15 y sub 17 de Navarra, Extremadura, La Rioja y Cantabria disputarán en la Comunidad foral los días 9 y 10 de febrero el campeonato nacional, un evento que reunirá a cerca de 200 futbolistas.



En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Navarra de Fútbol (FNF), Rafa del Amo, ha indicado que el campeonato se desarrollará en las instalaciones de Tajonar y contará con la presencia del seleccionador nacional absoluto del fútbol femenino, Jorge Vilda, y la seleccionadora nacional del femenino Sub 17 y campeona del mundo, Antonia Is.



Del Amo ha indicado que “es muy importante” que los encuentros del fútbol femenino sean “visibles” y que estas jornadas suponen “un empujón” para ello.



Según ha detallado, el sábado 9 de febrero por la mañana la selección navarra sub 15 y sub 17 se enfrentarán a las de Extremadura -en las mismas categorías-, y ese mismo día, harán lo propio las selecciones de La Rioja y Cantabria.



El domingo las dos selecciones de Navarra jugarán contra las respectivas de Cantabria y la jornada finalizará con los encuentros de las selecciones de Extremadura contra La Rioja.



Las dos selecciones forales, sub 15 y sub 17, ostentan seis puntos, al haber ganado los dos partidos en la primera fase disputada en Murcia, algo que anteriormente no se había conseguido, por lo que desde la junta directiva de la FNF “se tiene la esperanza de que alguna pueda entrar en la fase final”.



Por su parte, el director deportivo de la FNF, Miguel Merino, ha explicado que, gracias a estos resultados obtenidos por ambas selecciones, la federación de la que forma parte pudo pedir que el campeonato se jugara en Navarra.



Merino ha valorado que la selección navarra sub 17 tiene “más recursos y cuenta con más experiencia”, al tener futbolistas que compiten en Segunda División, si bien la sub 15 está compuesta por “jugadoras de mucha calidad”, que han entrado en convocatorias de la selección española.



“Cada una tiene su idea y su estructura, pero podremos ver unos partidos bonitos”, ha remarcado para añadir que “hay muchas ilusiones puestas en las dos”. Igualmente, ha avanzado que “la base” de la convocatoria en ambas, de forma previsible, “no variará mucho” respecto a otras.



Asimismo, ha valorado, respecto a los rivales de Navarra, que “cualquier selección te puede dar la sorpresa” y que, por tanto, Cantabria y Extremadura “son selecciones parejas” a la de Navarra, aunque la segunda quizá sea “la más potente”.



A la fase final solo pasarán cuatro equipos, que jugarán la semifinal y la final, y esta última se disputará, en el caso de la sub 15, del 29 al 31 de marzo; y la sub 17, del 5 al 7 de abril.



Además, coincidiendo con las jornadas, el sábado 9 de febrero se celebrará el Día del Entrenador y se conmemorará al fútbol femenino navarro, para lo que se ha programado charlas y mesas redondas sobre esta cuestión.



En Navarra, según se ha expuesto, hay cerca de 850 fichas de futbolistas y este año se han incorporado cerca de 150.

