Kenan Kodro: "Quiero conocer a Aduriz y preguntarle cómo es tan bueno"

Kenan Kodro aseguró en su presentación tras su fichaje como jugador del Athletic Club que, aunque le hace "ilusión" compartir vestuario con todos sus nuevos compañeros, como delantero tiene "especial preferencia" por conocer "en profundidad" a Raúl García y a Aritz Aduriz y preguntarle a este último "cómo es tan bueno".



"Son dos jugadores con mucha experiencia y seré como una esponja para aprender, trabajar y cantar goles con ellos", subrayó el atacante, que se incorporó ayer al club rojiblanco procedente del Copenhague para firmar un contrato hasta 2022 con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.



Kenan, de 25 años, comentó que llega a Bilbao "muy bien física y mentalmente" después de haber completado un mes de pretemporada con el equipo danés y se definió como un jugador "muy trabajador" y "eléctrico" que puede aportar "verticalidad y mucho movimiento".



"Quizás lo mejor que tenga es el disparo con las dos piernas, pero sobre todo la garra y la pelea por cada balón. Por eso, con más razón es el hecho de venir a este club que tiene en el ADN esa fuerza", añadió.



El futbolista hispano-bosnio, hijo del exdelantero de la Real Sociedad Meho Kodro, añadió que después de "un año y medio muy bonito y con muchas experiencias" en el que ha jugado en el Mainz 05, el Grasshopper y el Copenhague es "un sueño volver a casa" y estar cerca de su familia de San Sebastián.



"Cada jugador necesita su adaptación, pero creo que no voy a tener ningún problema", recalcó el jugador, quien aseguró además que ha "superado esa fase" de comparaciones futbolísticas con su padre.



"Fue un grandísimo jugador y estoy muy orgulloso de él, pero me gustaría que la gente me valorase a mí por las que cosas que hago en el fútbol. Soy un afortunado de tener cerca a una persona como mi padre que me puede enseñar cosas del fútbol y me quedo con eso", recalcó.



Por otro lado, el director deportivo del Athletic, Rafa Alkorta, apuntó que el fichaje de Kenan "no tapa a nadie" de los posibles delanteros de la cantera que podrían jugar en el primer equipo porque "todos tienen la oportunidad de sumar" y, además, cuando "llega alguien la competencia es buena y hace mejores a los demás".



"Sabíamos que era una buena oportunidad y a Gaizka (Garitano) le pareció un buen refuerzo. No andamos sobrados de delanteros, está en una edad perfecta y un jugador que ha salido fuera a buscarse la vida tiene un plus. La operación era interesante", explicó.



Cuestionado además sobre el "grado de acercamiento" que hubo hacia Fernando Llorente durante el mercado invernal, Alkorta se limitó a decir que fue "el mismo que hacia cualquier jugador que puede vestir" la camiseta" del Athletic. "Pero hoy es el día de Kenan", zanjó.



Aitor Elizegi, presidente del club rojiblanco, dio también la bienvenida al jugador y se mostró convencido de que "se integrará rápido" en la plantilla de cara a unos meses "importantísimos" que el Athletic deberá encarar "con mucho rigor hasta el último partido de esta liga".

