Neymar estará diez semanas de baja pero no pasará por el quirófano

El atacante brasileño del París Saint-Germain Neymar estará diez semanas ausente de los terrenos de juego por la lesión que sufrió el pasado día 23, pero no pasará por el quirófano, indicó este miércoles el club.



El jugador tendrá un tratamiento conservador de reposo de la lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, la misma que le hizo perderse la segunda mitad de la pasada temporada con el equipo de la capital francesa.



El año pasado, presionado por la Confederación Brasileña de Fútbol, que quería tener a su jugador para el Mundial, Neymar fue operado en Brasil por el doctor de la "canarinha", Rodrigo Lasmar.



En esta ocasión, la decisión ha sido diferente y tras la reunión de un grupo de expertos médicos ayer, martes, en el centro de entrenamiento del PSG, a las afueras de París, tomaron la decisión de que el jugador no pasara por el quirófano.



"Hay consenso para proponer a Neymar un tratamiento conservador de su lesión", señaló el club, que agregó que "el atacante internacional brasileño se ha mostrado totalmente de acuerdo con este protocolo".



Los médicos evaluaron su ausencia en diez semanas, lo que supone que el jugador más caro del mundo no estará a disposición del PSG, que en agosto de 2016 pagó por él 222 millones de euros al Barcelona, hasta mediados de abril.



Neymar se pierde así los dos duelos de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, el 12 de febrero en Old Trafford y el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes.



Pero, en caso de que sin él sus compañeros superen la eliminatoria y si se cumplen los plazos, tampoco estaría para los cuartos de final.



Sin embargo, como ya sucedió la pasada campaña, estará a disposición del seleccionador brasileño, Tite, para disputar la Copa América en su país entre el 14 de junio y el 7 de julio próximos.



La máxima competición europea es la gran apuesta del PSG para esta temporada, según anunciaron los propietarios cataríes del club francés, que desembolsaron 400 millones de euros en fichajes la pasada campaña para lograrlo.



Un gasto que les ha situado en el punto de mira de la UEFA, que estudia si han producido un desequilibrio presupuestario que les pueda valer una sanción por incumplimiento del conocido como "juego limpio" financiero.



El PSG envió un mensaje de ánimo al jugador, a quien mostró "todo su afecto, su apoyo y el mayor ánimo para superar esta lesión con la valentía y la determinación que siempre muestra".

