La diáspora del fútbol navarro

Actualizada 29/01/2019 a las 10:41

EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Jugó los 90 minutos en la victoria (3-0) ante el Sheffield Wednesday en la FA Cup.

Monreal (Arsenal) No jugò en la derrota (1-3) ante el United en la FA Cup.

Javi Martínez (Bayern) Jugó la primera parte en la victoria (4-1) ante el Stuttgart.

Berenguer (Torino) Jugó 10 minutos en el triunfo (1-0) ante el Inter.

Isma López (Omonia) Vio desde el banquillo la derrota (1-0) ante el Paphos.

Iñaki Astiz (Legia) Hay parón invernal en la Primera polaca.

Borja Ekiza (Paralimni) No ha jugado por lesión desde la primera jornada.

Jon Erice (Vancouver) La competición empieza el próximo 3 de marzo.



PRIMERA

Merino (Real Sociedad) Jugó 88 minutos en el empate (0-0) ante el Huesca.

Santamaría (Huesca) Fue titular en el empate (0-0) ante la Real Sociedad.

Williams (Athletic) Jugó 86 minutos en la victoria (1-0) ante el Real Betis

Muniain (Athletic) Anotó el gol de la victoria ante el Betis.

San José (Athletic) Titular en la victoria (1-0) ante el Betis.

Raúl García (Athletic) No jugó por lesión muscular, pero apunta al derbi vasco del próximo sábado.

Remiro (Athletic) No jugó ante el Real Betis.

Arbilla (Éibar) Titular en el empate a dos frente al Leganés.

Iraizoz (Girona) Siguió desde el banquillo la derrota (0-2) ante el Barcelona.

Eraso (Leganés) Sin convocar en el empate ante el Eibar.

SEGUNDA

Imanol García (Nàstic) Titular en el empate (0-0) ante Las Palmas.

Cantero (Majadahonda) Siguió desde el banquillo la derrota por 3-2 ante el Lugo.

Carlos Martínez (Oviedo) No jugó en la derrota ante el Zaragoza (2-0) por lesión.

Eguaras (Zaragoza) Titular en la victoria ante el Oviedo (2-0).

Javi Ros (Zaragoza) No convocado ante el Oviedo.

Alejandro Sanz (Numancia) Jugó 35 minutos en el empate (1-1) ante el Elche.

