Un deprimido Real Madrid busca consuelo en la Copa

Actualizada 08/01/2019 a las 19:15

El Real Madrid tratará de levantar su estado anímico este miércoles frente al Leganés (21.30 horas) en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, una excelente oportunidad para los merengues para vengar su eliminación del año pasado ante el mismo rival y para limpiar su imagen tras la derrota liguera con la Real Sociedad.

No corren buenos tiempos por Chamartín. El 0-2 del pasado domingo y las pobres sensaciones de un equipo sin rumbo definido, hipotecan el éxito de esta temporada a la Copa o la 'Champions'. LaLiga comienza a ser una cima demasiado elevada para el actual campeón de Europa, que quiere volver a cautivar a su gente.

El estadio Santiago Bernabéu está lejos de su mejor afluencia con más de 20.000 asientos vacíos todos los domingos. El mal momento de los pupilos de Santiago Solari, la polémica con Isco y la venta de Cristiano, al que los merengues siguen echando de menos, son problemas que no desaparecen del horizonte del Real Madrid. Sin embargo, este miércoles tiene su primer oportunidad para el desquite.

Solari realizará varios cambios en la alineación. Keylor Navas recuperará la portería en la única competición que la defiende y la defensa permitirá la presencia de los jóvenes Reguilón y Odriozola. El centro del campo, por su parte, será la zona que más modificaciones refleje respecto al último encuentro. Dos de ellos, seguramente Kroos y Modric, no comiencen ante los pepineros.

Valverde, Ceballos y el 'castigado' Isco parecen la opción más probable para un Solari que deberá gestionar muy bien los minutos en un exigente mes de enero. Hasta ocho partidos podrían jugar los blancos en los próximos 20 días y sabe que necesitará del malagueño. En la delantera repetirá Vinicius, el mejor frente a la Real, así como Benzema y Lucas, sancionado para visitar al Betis el próximo domingo.

Enfrente estará un Leganés que ya sabe lo que es salir victorioso del Santiago Bernabéu. La pasada temporada, en cuartos, el equipo dirigido entonces por Asier Garitano venció 1-2 para eliminar a los de Zidane. Eraso y Gabriel dieron la gloria a los blanquiazules, cuya hazaña fue bautizada como el 'pepinazo'.

Este miércoles no estarán solos en el Bernabéu. Más de medio millar de pepineros seguirá 'in situ' el encuentro. Todas las entradas ofrecidas por el Real Madrid (600) han sido vendidas en Butarque. La ocasión de volver a sacar provecho de la marejada merengue parece un incentivo claro para los jugadores de Mauricio Pellegrino, que no se fía en absoluto de las dificultades que atraviesa su rival.

"Los grandes equipos se crecen ante las adversidades", recordó el técnico argentino, que no podrá alinear a dos de sus mejores jugadores. El primero es Andriy Lunin, el portero ucraniano que fue decisivo en la anterior eliminatoria parando un penalti, se quedará en la grada por la 'cláusula del miedo', el mismo motivo que impide jugar al canterano Óscar Rodríguez.

EL LEGA RECUPERA A RUBÉN PÉREZ

Sí estará Rubén Pérez, pieza indispensable en la medular del Lega, que se perdió el último partido por sanción, y también habrá cambios en la defensa, dejando paso a Juanfran, y en la punta de ataque, donde tendrán minutos Sabin Merino y el danés Braithwaite, jugador del Middlesbrough que ha sido cedido al Lega hace apenas unos días. Un gran escenario para iniciar su carrera en España.

Pellegrino, que llevó al Alavés a la final hace dos ediciones, es un técnico copero y apuesta por "no tirar" ninguna competición pese a que el sábado visite el Huesca el Municipal de Butarque. La experiencia del año pasado le dice al Lega que eliminar al Madrid es casi imposible o muy difícil. Pero no imposible.

FICHA TÉCNICA.

REAL MADRID: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Isco; Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema.

LEGANÉS: Cuéllar; Juanfran, Tarín, Bustinza, Siovas; Silva; Rubén Pérez, Recío, El Zhar, Sabin Merino y Braithwaite.

ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

HORA: 21.30/beIN LaLiga.

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

El Real Madrid tratará de levantar su estado anímico este miércoles frente al Leganés (21.30 horas) en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, una excelente oportunidad para los merengues para vengar su eliminación del año pasado ante el mismo rival y para limpiar su imagen tras la derrota liguera con la Real Sociedad. No corren buenos tiempos por Chamartín. El 0-2 del pasado domingo y las pobres sensaciones de un equipo sin rumbo definido, hipotecan el éxito de

Selección DN+