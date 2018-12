El enfado de Enrique Martín con Sebas Coris

Actualizada 23/12/2018 a las 21:26

El Nàstic de Enrique Martín Monreal no levanta cabeza. Es el colista de Segunda con solo 13 puntos y está a seis de los puestos de salvación. “Esta semana de vacaciones nos va a venir bien a todos para relajarnos y enfocar el año nuevo con otros bríos. Nos falta un empujón para hacer más cosas”, señaló el técnico de Campanas tras el último partido de Liga en Mallorca.

En este mercado de invierno espera “incorporaciones que nos dén dos o tres marchas más”. Precisamente en este último encuentro mostró su enfado durante la segunda parte cuando tuvo que sustituir a Sebas Coris, jugador de Osasuna la temporada pasada, al lesionarse. Coris arrastraba molestias musculares desde hace días pero prefirió salir a jugar. Entró en el descanso y fue sustituido en el minuto 70. “Me he enfadado porque tenía alguna molestia y lo hemos tenido que cambiar porque no podía. Podíamos haber evitado la historia y haber evitado un cambio”, dijo Martín.

Selección DN+